파월 금리 인하 시사에도 시장 전망은 '안갯속' [3분 브리프]

입력2025.08.26 08:00

00분 43초 소요
[한 눈에 읽기]
①파월 "고용 둔화 위험 확대"…연내 금리 인하 속도는 신중
②2분기 보험사 대출채권 잔액 2.4조 ↓…연체율은 상승
③'시가총액 2위' 이더리움, 사상 첫 4900달러 돌파

파월 금리 인하 시사에도 시장 전망은 '안갯속' [3분 브리프]
○뉴욕증시 '금리인하 기대 과했나' 일제 하락

○연내 인하폭 놓고 전망 엇갈려

○7월 PCE 물가 전년比 2.9% ↑…상승폭 확대

■ 파월, 9월 금리인하 문 열었지만…연내 인하폭은 안갯속
○파월 "위험 균형 변화…정책 입장 조정할 수도"
○지난해 잭슨홀 연설보다 신중한 어조
○9월 인하 가능성 85%…연내 인하폭 전망 엇갈려 
■ 2분기 보험사 연체율 0.83%…홈플 사태 여파로 급등
○대출잔액 265조4000억원
○전분기比 2조4000억원 ↓
○부실채권비율 1%…전분기比 0.08%포인트 ↑ 
■  이더리움, 4900달러 첫돌파…시총 한때 830兆 육박
○비트코인은 전일比 1.97% 하락
○9월 美금리 인하 기대감
○스테이블코인 활성화 호재
그래픽 뉴스 : 트럼프 한마디에 11% '폭삭'… 비상 걸린 태양광 株
○"태양광 발전은 세기의 사기극"

○OCI홀딩스 신고가 경신 직후 반락

○국내 태양광주, 트럼프 발언에 비상

돈이 되는 法
■ 기업 회생 빨라졌다, 한 달이면 개시
○1년 새 평균 49일서 34일로
○수원은 올 7월 16.8일 기록
○ 부산은 '관할 흡수 효과'
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/2025082514573795510
■ "행정사는 법무사 업무 못한다"
○'법무사 아닌 자 업무금지' 합헌
○법률상 광의 해석 여지는 사실
○헌재 "법적 재량 벗어나지 않아"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2025082514595307654
■ "거래 지연 부당" vs "삼성에 유리"
○공정거래위원회-브로드컴
○191억 과징금 취소 공방
○브로드컴 "공급 계약 공정하게 바꾸려고"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025082515011915717

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

08:01 영국 영국소매협회 상점가격지수 (YoY)

14:00 일본 BoJ 근원 CPI (YoY)

21:30 미국 근원 내구재수주 (MoM) (7월)

23:00 미국 CB 소비자신뢰지수 (8월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 26℃(1℃) ｜최고기온 : 31℃(1℃)
○강수확률 오전 90%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

