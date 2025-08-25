본문 바로가기
한국교직원공제회 25명 규모 신입 공채 진행

이민우기자

입력2025.08.25 15:08

00분 19초 소요
9월 12일 마감…11월 합격자 발표

한국교직원공제회가 신입사원 25명을 공개채용한다.


25일 한국교직원공제회는 6급 사무직 ▲일반 21명, ▲IT(금융개발) 3명, ▲IT(정보보안) 1명 등 총 25명을 채용한다고 밝혔다. IT부문은 관련 분야 자격증 보유자만 지원할 수 있다.

지원서는 다음 달 12일 오후 4시까지 한국교직원공제회 채용사이트를 통해 접수할 수 있다.


채용절차는 ▲서류전형 ▲필기전형 ▲1차면접 ▲2차면접 순으로 진행된다. 모든 전형은 학력, 성별, 연령, 출신지 등에 대한 정보를 제외한 블라인드 방식으로 이뤄진다.


최종 합격자는 오는 11월 중 발표 예정이다. 합격자는 시보직원으로 임용 후 연수성적 및 근무평가 우수자에 한해 정규직으로 전환될 예정이다.

상세내용은 한국교직원공제회 홈페이지 및 채용사이트 공고문을 통해 확인할 수 있다.

한국교직원공제회 25명 규모 신입 공채 진행
이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

