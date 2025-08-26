[기로의상장사]애머릿지①프리미엄 없이 경영권만 넘기는 수상한 M&A

보경주택건설, 50억 증자 납입 후 경영권 양수

시가보다 싼 증자…흔치 않은 'NO프리미엄' 딜

코스닥 상장사 애머릿지의 최대주주가 유상증자에 들어오는 '보경주택건설'이라는 법인에게 경영권을 양도한다. 보경주택건설은 시세보다 낮은 가격으로 애머릿지 주식을 취득하면서 경영권까지 확보한다.

다만 서로 경영권 프리미엄을 지급하는 등의 계약은 공시되지 않아 시장에서 불안감이 가중되고 있다. 경영권 프리미엄이 없다면 회사 내부적으로 알려지지 않은 문제가 있다는 뜻으로 해석될 수 있기 때문이다.

26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 애머릿지의 최대주주인 럭스후버(LUX HOOVER, LLC.)는 보경주택건설과 지난 22일 경영권 양수도 계약을 체결했다. 보경주택건설이 오는 9월8일에 제3자배정 유상증자로 50억원을 애머릿지에 납입하면 경영권을 확보하는 거래다.

앞서 애머릿지는 지난 4월부터 제3자배정 유상증자를 진행해왔다. 하지만 납입자가 계속 변경되고 납입일이 밀리면서 현재까지 9차례나 정정을 한 바 있다. 보경주택건설은 이 유상증자에 자금을 투입하기로 결정한 것이다.

유상증자가 납입되면 보경주택건설은 애머릿지 주식 511만7707주(10%)를 취득하게 된다. 현재 최대주주인 럭스후버의 지분율은 685만9477주(14.9%)다. 증자가 완료돼도 최대주주는 바뀌지 않는다.

보경주택건설의 유상증자 주당 단가는 977원이다. 경영권 양수도 계약 당일 애머릿지의 종가는 1086원이었다. 보경주택건설은 시가 대비 약 10% 할인된 가격에 지분을 취득하면서 경영권까지 거머쥐는 셈이다.

애머릿지는 경영권 양도를 위한 임시주주총회도 오는 9월8일 개최하기로 결의했다. 증자가 납입되면 럭스후버가 보경주택건설이 지정하는 자에게 의결권을 위임하고 기존 이사 및 감사들은 사임할 계획이다.

2021년 설립된 보경주택건설은 대구에 본사를 둔 건설회사다. 주요 사업 내용은 주택건설업, 부동산 분양대행, 부동산 개발 및 매매 등이다. 지난해 기준 자산총계는 74억원, 자본총계는 69억원이다. 매출액은 0원, 당기순이익은 7400만원을 기록했다.

보경주택건설의 100% 최대주주는 김희준 보경주택건설 대표다. 김 대표는 1993년생으로 2017년 디케이코리아 팀장, 2019년 보경창호금속을 거쳐 2021년 준인데코 대표를 맡은 바 있다. 현재 애머릿지 임시주총에 신규 이사 후보로 이름을 올렸다.

한편 애머릿지는 과거 '뉴프라이드'라는 사명으로 코스닥 시장에서 테마에 휩쓸리며 급등락세를 보였던 종목이다. 중국 현지 면세점 사업, 한류 관련 사업 등을 영위한다며 주가가 롤러코스터를 탔지만 결국 2020년 3월 감사의견 거절을 받으며 거래정지됐다. 이후 감자와 자금조달 등으로 겨우 2022년 9월 거래가 재개됐다.

현재는 의류 유통사업, 카나비스 사업 등을 영위하고 있다. 지난해 연결 기준 매출액 190억원, 영업손실 115억원, 당기순손실 160억원을 기록했다. 2023년에도 355억원 규모의 당기순손실을 기록했고 올 1분기도 33억원 순손실을 내면서 2년 넘게 적자를 지속하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



