본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 국회 예결위 인사말하는 구윤철 부총리

김현민기자

입력2025.08.25 14:42

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 국회 예결위 인사말하는 구윤철 부총리
AD
원본보기 아이콘

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 25일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 발언하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기