김민석 국무총리가 25일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 국회 예결위 인사말하는 김민석 총리
2025년 08월 25일(월)
김민석 국무총리가 25일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1조5000억 자산가 된 테니스 황제
중남미 난리난 '살 파먹는 구더기' 첫 확인에 美 '발칵'
"아이폰 박살이 났지, 난 이제 갤럭시를 쓴다"…'힙'으로 충성도 깬 '아재폰'의 반격
"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족
'할아버지 된 27세'…月235만원 벌며 11명 대가족 꾸리고 사는 남성 정체
반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유
천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니
"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?
'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제