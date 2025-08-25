본문 바로가기
철도공단, 국유철도부지 '민간제안 상시 공모제도' 도입

대전=정일웅기자

입력2025.08.25 14:01

국유철도부지 활용에 관한 민간제안이 상시 가능해진다.


국가철도공단(이하 철도공단)은 국유철도부지 개발의 활성화를 위해 민간제안 공모 제도를 개선해 신규 공모에 나선다고 25일 밝혔다.

대전 동구에 위치한 국가철도공단, 한국철도공사 사옥 야간 전경. 국가철도공단 제공

철도공단이 개발 적정 부지를 사전에 분석·공개하면 민간사업자가 제안서를 기간 제한 없이 상시 제출할 수 있도록 한 것이 제도 개선의 핵심이다.


현재 상시 공모 대상 공모지로는 강원 삼척시 초곡정차장 부지 등 7건이 공개됐다. 공모 내용은 향후 반기별 1회 주기로 갱신될 예정이며, 하반기에는 상시공모 외에도 다양한 개발사업 공모를 추가로 진행될 계획이다.


이를 통해 철도공단은 개발 대상지 여건에 따라 기존 기간제와 상시공모를 탄력적으로 운영해 보다 다양하고 혁신적인 사업계획 수렴이 가능할 것으로 기대한다.

또 제안서 작성 분량과 범위를 대폭 간소화한 표준 공모지침서를 마련해 민간사업자의 부담을 줄임으로써 참여를 유도하는 방안도 이번 제도 개선에 포함됐다.


제도 개선에 관한 기타 자세한 내용은 철도공단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


이성해 철도공단 이사장은 "이번 제도 개선이 민간의 다양한 제안을 폭넓게 수렴하는 계기가 되길 바란다"며 "국유철도부지의 민관합동 개발 활성화를 위해 민간의 관심과 참여를 당부드린다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
