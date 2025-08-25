본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

이현재 시장, 오세훈 시장에 위례신사선 하남연장 등 교통현안 건의

이종구기자

입력2025.08.25 11:43

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하남시, 서울시에 버스노선 조정·따릉이 확대 건의
이현재 하남시장 “서울·하남 광역교통대책 필요”
오세훈 서울시장 "출퇴근 불편 최소화…적극 검토"

이현재 하남시장은 지난 22일 오세훈 서울시장을 만나 ▲위례신사선 하남연장 ▲감일·위례 시내버스 31번 마천역 연결 ▲서울시 버스노선 연장 ▲위례신도시 따릉이 서비스 확대 등 주요 교통현안을 건의했다.

이현재 하남시장(오른쪽)이 지난 22일 오세훈 서울시장을 만나 위례신사선 하남연장 등 주요 교통현안을 건의하고 있다. 하남시 제공

이현재 하남시장(오른쪽)이 지난 22일 오세훈 서울시장을 만나 위례신사선 하남연장 등 주요 교통현안을 건의하고 있다. 하남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 건의는 지난 8월 9일부터 하남시에서도 서울시 기후동행카드 사용이 가능해짐에 따라, 공동 생활권인 서울시와 하남시 간 'METRO 서울권역 광역교통대책' 마련이 필요하다는 판단에 따른 것이다.


먼저 위례신사선의 하남연장을 요청했다. 이 시장은 "위례 하남 주민들도 광역교통대책 분담금을 부담했지만 이용은 어려운 실정"이라며 민자사업에서 재정사업으로 전환 중인 '제2차 서울특별시 도시철도망 구축계획(변경)'에 위례신사선 하남연장을 2단계(조건부)로 반영해 달라고 요구했다.

또 "하남연장이 이뤄지면 서울 시민들도 남한산성 접근이 편리해져 교통복지 혜택을 누릴 수 있다"고 강조했다.


이어 기후동행카드 이용 확대에 맞춰 하남과 서울을 잇는 버스 노선 조정을 제안했다.


이 시장은 하남시내버스 31번 마천역 경유, 서울시내버스 3317번 위례지구 연장, 서울시내버스 3318번 미사·감일지구 연장을 요청했다.

세 번째로, 2026년 5월 개통 예정인 '위례트램'의 연계교통차원에서 서울시 공공자전거 '따릉이' 서비스 범위를 위례 하남지역까지 확대할 것을 건의했다.


이현재 시장은 "하남시는 팔당 광역상수도, 감일 동서울전력소, 위례 열병합발전소 등 서울 생활인프라 공급시설이 위치하고 있으며, 위례신도시 내 하남도서관을 송파 주민이 이용할 수 있도록 협조하는 등 서울시에 기여하고 있다"며 "이번 교통현안에 대해 서울시의 전향적인 검토를 부탁드린다"고 말했다.


오세훈 서울시장은 "서울시는 서울로 출퇴근하는 경기도민의 교통불편도 최소화돼야 한다는 입장"이라며 "하남시가 요청한 교통현안을 적극 검토하겠다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'서울은 없네'… Z세대가 뽑은 '살기 좋은 도시' 1위, 어딘가 보니 '서울은 없네'… Z세대가 뽑은 '살기 좋은 도시' 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

파월, 9월 금리인하 문 열었지만…연내 인하폭은 안갯속

새로운 이슈 보기