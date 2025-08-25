이현재 시장, 오세훈 시장에 위례신사선 하남연장 등 교통현안 건의

하남시, 서울시에 버스노선 조정·따릉이 확대 건의

이현재 하남시장 “서울·하남 광역교통대책 필요”

오세훈 서울시장 "출퇴근 불편 최소화…적극 검토"

이현재 하남시장은 지난 22일 오세훈 서울시장을 만나 ▲위례신사선 하남연장 ▲감일·위례 시내버스 31번 마천역 연결 ▲서울시 버스노선 연장 ▲위례신도시 따릉이 서비스 확대 등 주요 교통현안을 건의했다.

이현재 하남시장(오른쪽)이 지난 22일 오세훈 서울시장을 만나 위례신사선 하남연장 등 주요 교통현안을 건의하고 있다. 하남시 제공

이번 건의는 지난 8월 9일부터 하남시에서도 서울시 기후동행카드 사용이 가능해짐에 따라, 공동 생활권인 서울시와 하남시 간 'METRO 서울권역 광역교통대책' 마련이 필요하다는 판단에 따른 것이다.

먼저 위례신사선의 하남연장을 요청했다. 이 시장은 "위례 하남 주민들도 광역교통대책 분담금을 부담했지만 이용은 어려운 실정"이라며 민자사업에서 재정사업으로 전환 중인 '제2차 서울특별시 도시철도망 구축계획(변경)'에 위례신사선 하남연장을 2단계(조건부)로 반영해 달라고 요구했다.

또 "하남연장이 이뤄지면 서울 시민들도 남한산성 접근이 편리해져 교통복지 혜택을 누릴 수 있다"고 강조했다.

이어 기후동행카드 이용 확대에 맞춰 하남과 서울을 잇는 버스 노선 조정을 제안했다.

이 시장은 하남시내버스 31번 마천역 경유, 서울시내버스 3317번 위례지구 연장, 서울시내버스 3318번 미사·감일지구 연장을 요청했다.

세 번째로, 2026년 5월 개통 예정인 '위례트램'의 연계교통차원에서 서울시 공공자전거 '따릉이' 서비스 범위를 위례 하남지역까지 확대할 것을 건의했다.

이현재 시장은 "하남시는 팔당 광역상수도, 감일 동서울전력소, 위례 열병합발전소 등 서울 생활인프라 공급시설이 위치하고 있으며, 위례신도시 내 하남도서관을 송파 주민이 이용할 수 있도록 협조하는 등 서울시에 기여하고 있다"며 "이번 교통현안에 대해 서울시의 전향적인 검토를 부탁드린다"고 말했다.

오세훈 서울시장은 "서울시는 서울로 출퇴근하는 경기도민의 교통불편도 최소화돼야 한다는 입장"이라며 "하남시가 요청한 교통현안을 적극 검토하겠다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



