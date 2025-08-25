25일 국회 본회의에서 '더 센' 상법 개정안이 여당 주도로 통과되고 있다. 개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 대해 집중투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 골자로 한다.
[포토] '더 센' 상법 與 주도 본회의 통과…집중투표제 의무화
2025년 08월 25일(월)
