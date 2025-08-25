중남미 난리난 '살 파먹는 구더기' 첫 확인에 美 '발칵'

목재에 나사 박는 것과 유사해 '나사 벌레'

제때 치료하지 않으면 사망에 이를 수 있어

과테말라 방문했던 메릴랜드 주민 NWS 감염돼

이른바 '살 파먹는 구더기'로 잘 알려진 신세계 나사 벌레(New World Screwworm)에 사람이 감염된 사례가 미국에서도 처음으로 확인됐다. 25일 연합뉴스는 로이터통신을 인용해 최근 과테말라를 방문했다가 돌아온 메릴랜드주 주민이 NWS 감염이 확인돼 메릴랜드주에서 치료를 받았다고 보도했다.

'살 파먹는 구더기'로 잘 알려진 신세계 나사 벌레(New World Screwworm).

NWS의 학명은 코클리오미아 호미니보락스(Cochliomyia hominivorax)로, 파리목(Diptera) 곤충의 유충이다. 성충이 가축·야생동물·사람 등 온혈동물의 피부에 알을 낳으면, 거기서 부화한 구더기 수백 마리가 피부를 파먹어 들어간다. 대체로 음식이나 배설물, 사체 등을 섭취하는 보통의 파리와 달리 이 기생파리는 살아있는 동물의 상처 냄새에 이끌린다.

암컷은 동물의 상처 부위에 알을 낳고, 유충은 살아있는 조직을 공격적으로 먹어 치우며 숙주에게 극심한 고통을 안긴다. 제때 치료하지 않으면 숙주가 죽음에 이를 정도로 치명적인 기생충이다. 구더기가 날카로운 입으로 숙주의 피부를 파고드는 것이 마치 목재에 나사를 박는 것과 유사하다고 해서 '나사 벌레'라는 이름이 붙었다.

중미에서 2023년 유행 시작해 북상 중…북중미 축산업 비상

NWS 감염증은 2023년부터 중앙아메리카에서 유행하기 시작했으며 서서히 북상해 지난해 말에는 멕시코에서도 발생했다. 로이터는 베스 톰슨 사우스다코타주 수의사 총장 겸 주 동물산업위원회 사무총장의 전언과 소고기 산업 업계 단체인 '비프 얼라이언스'가 이달 20일에 축산업계 관계자 20여명에게 보낸 이메일 등을 취재 근거로 인용하면서, 이번 사례가 미국 질병통제예방센터(CDC)에도 보고됐다고 전했다.

NWS 감염증은 2023년부터 중앙아메리카에서 유행하기 시작했으며 서서히 북상해 지난해 말에는 멕시코에서도 발생했다.

비프 얼라이언스의 이메일에는 발송 당일인 이달 20일에 미국 내 첫 NWS 인체감염 사례가 확인됐다고 돼 있었다. 이 단체는 후속 이메일에서 환자 개인정보 보호 법령 때문에 다른 사항은 파악이 불가능하다고 설명했다. 다만 CDC나 메릴랜드주 보건부는 로이터의 확인이나 입장 요청에 즉각 답하지 않았다.

톰슨 총장은 "이번 감염 사례를 다른 경로로 알게 된 후에 CDC에 가서 상황을 알려달라고 해야만 했다"며 "(CDC는) 전혀 말해주려고 하지 않았고 무슨 일이 일어났는지나 이 여행자에게서 무엇이 발견됐는지는 (메릴랜드) 주에 확인해보라고 떠넘겼다"고 로이터에 전했다. 이 가운데, 미국에서 소 사육 두수가 가장 많은 텍사스주는 수십 년 만에 처음으로 이런 나사 벌레 종류가 퍼질까 봐 두려워하고 있다. 앞서 미국은 20세기에 불임 성충을 잔뜩 방생하는 방식을 이용해 나사 벌레를 박멸한 바 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



