'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1조5000억 자산가 된 테니스 황제

'테니스 황제' 로저 페더러

스포츠 선수 중 일곱 번째로 억만장자 반열



은퇴 후 의류브랜드 지분 증가로 자산 늘어

순자산 약 1조 5200억 원 추정

2022년에 은퇴한 '테니스 황제' 로저 페더러가 스포츠 선수 중 일곱 번째로 억만장자 반열에 올랐다. 24일 연합뉴스는 포브스 발표를 인용해 페더러의 순자산은 약 11억 달러(약 1조 5200억 원)로 추정된다고 보도했다. 이는 그가 투자한 스위스 신발·의류 브랜드 '온'(ON) 지분 가치가 늘어난 덕분이다.

테니스 황제 로저 페더러가 투자한 스위스 브랜드 '온(ON)' 홍보사진.

페더러는 현역 시절 상금 수입으로만 보면 라이벌 관계를 형성했던 노바크 조코비치나 라파엘 나달보다 적다. 그러나 그는 경기 외적으로 많은 수입을 올려 16년 연속 최고 소득 테니스 선수에 이름을 올렸다. 2020년에는 무려 1억 630만 달러(약 1472억원)를 벌어 '세계에서 가장 돈을 많이 번 스포츠 선수'로 기록됐다.

아내가 신은 신발 본 후 2019년 투자 결정

그가 10억 달러 이상을 보유한 자산가가 될 수 있었던 건 똑똑한 투자 덕분이었다. 페더러는 스위스 브랜드인 '온' 제품을 신고 있는 아내를 보고 이 업체를 처음 접했고 2019년 투자를 결정했다. 나아가 업체와 손을 잡고 라이프스타일 의류 라인과 테니스화 공동 개발에도 참여했다. 이 브랜드는 페더러의 투자 이후 빠르게 증가하면서 2021년 뉴욕 증시에 상장됐고, 온의 주가가 상승하면서 페더러의 지분 가치도 폭발적으로 늘어났다.

페더러는 스위스 브랜드인 '온' 제품을 신고 있는 아내를 보고 이 업체를 처음 접했고 2019년 투자를 결정했다.

포브스는 "온의 시가총액은 약 150억달러(약 20조원)이며 페더러는 지분 3%를 보유하고 있는 것으로 추정된다"고 했다. 페더러는 이외에도 전용기 운영사인 '넷젯'(NetJets), 안경 브랜드 '올리버 피플스'(Oliver Peoples), UBS 은행, 칠레의 식물성 식품 개발 기업 '낫코'(NotCo) 등 다양한 기업에 수년간 투자해왔다.

스포츠 선수 출신 억만장자에는 페더러 외에 마이클 조던, 매직 존슨, 르브론 제임스, 주니어 브리지먼 등 농구 스타 선수들이 주로 포진해 있다. '골프 황제' 타이거 우즈도 이름을 올리고 있다. 테니스 선수 중 페더러보다 먼저 억만장자 고지를 밟은 건 루마니아의 이온 치리악이다. 치리악은 1970년 프랑스오픈 남자 복식 우승자로, 공산주의 몰락 후 투자를 시작해 사업가로 큰 성공을 거뒀다.





방제일 기자



