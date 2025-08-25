홍준표 "보수, 주류서 밀려나 좌파 노리개 됐다" 탄식

"정통 보수주의 정당 만들어야"

"자생력 잃은 정당은 해체해야"

홍준표 전 대구시장.

홍준표 전 대구시장이 현재 보수의 실태에 대해 쓴소리를 쏟아냈다. 정통 보수주의자들은 온데간데없을뿐더러 좌파에게 밀려 비주류로 전락해 버렸다는 것이다.

24일 홍준표 전 대구시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "참으로 암담하고 참담하다"라며 이같이 밝혔다.

홍 전 시장은 "이승만 시대에 나라를 건국하고, 박정희 시대에 근대화를 이룩했으며 김영삼 시대에 민주화를 완성했다"라며 "이어 이명박 시대에 선진국 시대에 진입했다. 이것이 바로 한국 정통 보수주의자들의 업적"이라고 전했다.

이어 "노무현 시대에 이르러 좌우 대립이 시작돼 지금까지 이르고 있지만, 이 나라의 주류는 여전히 정통보수주의자들이 아닐 수 없다"라며 "그런데 지금은 어떠한가. 나무도 풀도 아닌 것이 보수 정당이라고 행세하면서 주류에서 밀려나 좌파들의 노리개가 되고 있지 않은가"라고 지적했다.

"자생력 상실한 정당은 해체…새롭게 정통 보수주의 정당 만들어야"

한편 홍준표 전 대구시장은 지난 23일 자신의 온라인 소통 플랫폼 '청년의 꿈'을 통해 "자생력을 상실한 정당은 해체하고 일부 사람들과 새로운 사람들이 뭉쳐 정통 보수주의 새로운 정당을 만들어야 한다"라고 전한 바 있다.

한 이용자가 국민의힘이 윤석열을 품어준다고 국민들이 과연 지선(지방선거)·총선 때 국민의힘을 품어줄까. 어쩜 국민의힘은 정신을 못 차리는지 너무나 갑갑하다'고 글을 올리자 이같이 답했다.

또 특검 수사가 본격화되면 당 존립기반이 위태로울 수 있다고 내다봤다. 그는 '이재명 대통령이 칼집에서 칼도 안 뽑은 것 같은데 여기저기서 곡소리 난다'는 주장에 "본격적인 칼춤은 아직 시작도 안 했다"라고 답했다.





박지수 인턴기자



