특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…"최고기관으로서 계엄 방조"

내란 방조·위증·허위문서 작성 등 혐의 적용

특검 "위헌·위법한 계엄 막을 의무 저버려"

영장 발부 시 국무위원 수사 확대 분수령 전망

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리에 대한 신병 확보에 나섰다.

특검팀은 24일 한 전 총리에 대해 ▲내란 우두머리 방조 ▲위증 ▲허위공문서 작성 ▲공용서류손상 ▲대통령기록물관리법 위반 ▲허위공문서 행사 등 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다.

한 전 총리는 국무회의 부의장인 국무총리로서 지난해 윤 전 대통령의 불법 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조한 혐의를 받는다. 특검팀은 헌법상 명시적인 규정이 없더라도 국무총리는 대통령의 권한 남용을 견제할 마땅한 의무가 있다고도 보고 있다. 특검팀은 제헌헌법 초안을 작성한 유진오 전 법제처장이 '대통령의 독주를 막기 위해 국회 승인을 거쳐 총리를 임명하도록 했다'고 밝힌 점이 이런 해석의 근거로 제시됐다.

한덕수 전 국무총리가 22일 '12·3 비상계엄' 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "국무총리는 행정부 내 대통령이 임명하는 유일한 공무원으로 헌법 수호 책무를 보좌하는 제1의 국가기관"이라며 "대통령의 자의적 권한 행사를 사전에 견제·통제할 수 있는 헌법상 장치인 국무회의 부의장이기도 하다"고 설명했다. 그는 "한 전 총리는 위헌 위법한 계엄을 사전에 막을 수 있었던 최고의 헌법기관이었다"며 "이런 지위와 역할 등을 고려해 구속영장을 청구했다"고 덧붙였다.

특검팀은 한 전 총리가 계엄 선포 이전 국무회의 소집을 건의한 것도 계엄을 저지하려는 목적이 아니라, 절차적 합법성을 갖추기 위해서였다고 판단했다. 당시 한 전 총리가 국무회의 개의에 필요한 국무위원 정족수 11명을 채우는 데 급급했을 뿐, 정상적인 심의를 거치도록 하는 데 소홀했다는 것이다.

한 전 총리는 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 선포문을 작성하고 폐기한 혐의도 받는다. 지난해 12월5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄 선포 문건에 김용현 전 국방부 장관과 나란히 서명한 뒤 '사후에 문서를 만든 게 알려지면 또 다른 논쟁이 발생할 수 있다'며 폐기를 지시했다는 의혹이다. 특검팀은 이를 불법 계엄에 합법적 외피를 씌우려 했다는 정황으로 보고 있다.

윤석열 전 대통령이 지난달 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

위증 혐의도 받는다. 한 전 총리는 앞서 윤 전 대통령 탄핵심판 증언에서 "언제 어떻게 그걸(계엄 선포문) 받았는지는 정말 기억이 없다"고 주장했지만, 지난 19일 조사에선 "윤 전 대통령으로부터 선포문을 받았다"며 기존 진술을 번복한 것으로 알려졌다.

특검팀은 지난달 24일 한 전 총리 자택과 국무총리 공관 등을 압수수색해 관련 자료를 확보했고 전후로 한 전 총리를 세 차례 불러 조사했다. 한 전 총리의 구속영장 청구서는 범죄 사실과 구속 수사 필요 사유 등을 포함해 54쪽 분량인 것으로 알려진다. 영장 청구 사유로는 범죄의 중대성과 증거 인멸 및 도주의 우려, 재범의 위험성 등이 기재됐다.

영장이 발부될 경우 다른 국무위원을 향한 수사에도 속도가 붙을 전망이다. 반대로 기각된다면 남은 의혹 규명은 차질을 빚을 수 있다는 관측이 제기된다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 26∼27일께 열릴 것으로 보인다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>