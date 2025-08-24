"물티슈로 화장실 청소할 줄이야"…'극심한 가뭄'에 난리난 강릉

오봉저수지 저수율 17.8%

평년의 3분의 1 수준 이하 ↓

극심한 가뭄에 시달리고 있는 강원 강릉시 상수원 오봉저수지의 저수율이 17.8%까지 떨어졌다.

강릉시에 따르면 24일 오전 오봉저수지의 저수율은 17.8%를 기록했다. 이는 평년(69.0%)의 3분의 1을 밑도는 수준으로 사상 최저치에 해당한다.

강원 강릉시 주상수원 오봉저수지 저수율이 역대 최저치를 기록한 가운데 저수지 바닥이 고스란히 드러나 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 20일부터 수도 계량기 50%를 잠그는 방식의 제한급수를 시행했으나, 그동안 비가 오지 않은 데다 주말 관광객이 늘어나면서 별다른 효과를 거두지 못하고 있다. 더욱이 저수율이 15% 아래로 내려가면 수도 계량기 75%를 잠그는 강력한 제한급수가 예정돼 있어 단수를 우려하는 시민들의 목소리가 커지고 있다.

SNS엔 '물 부족 불편' 호소 글 이어져

맘카페를 비롯한 사회관계망서비스(SNS) 등에는 물 부족에 따른 불편을 호소하는 글들이 잇따르고 있다. 한 시민은 "화장실 청소를 물티슈로 하는 날이 올 줄이야"라고 썼고, 또 다른 시민들도 "마음이 불편해 머리도 못 감아요." "빨래 안 하고 버티다 보면 상황이 나아질 거라고 생각하고 보름치 모아서 빨 생각이었는데"라며 단수를 걱정하는 글을 올렸다.

교육 당국이 학교 단축 수업을 고려 중이라는 이야기가 전해지자 "휴교하면 아이들을 타지에 있는 친척한테 맡겨야 하나", "진짜 단수되면 애들 데리고 친정으로 피난 갈 거다", "친정과 시댁 모두 강릉인데 어떻게 하나"라는 반응을 보였다.

제한급수 외엔 별다른 대안 없어

행정기관의 미흡한 대처에 대한 불만도 터져 나왔다.

한 시민은 "관광객 유치도 좋지만, 피서객 몰려오면 물이 부족해지는 거 뻔히 알 수 있는데 그전에 조치했어야지"라고 지적했다. 또 "해수욕장 306만 명 다녀갔다는데 폐장 늦추다 물 부족 더 심해진 거 아닌가요. 왜 고통은 시민들만 지나요"라고 고충을 털어놓기도 했다.

강릉은 2017년과 지난해에도 가뭄을 겪었다. 하지만 제한급수 외에 뾰족한 대책은 없는 실정이다. 물을 가둬 공급할 수 있는 연곡천 지하댐은 2027년 이후에나 완공 예정이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



