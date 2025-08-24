GS건설, 수처리 자회사 GS이니마 UAE 국영기업에 매각…1조7000억 규모

차입금 축소 등 재무구조 개선 예측

신사업 '선택과 집중' 전략

GS건설이 수처리 전문 자회사 GS이니마 지분 전량을 아랍에미리트(UAE) 아부다비 국영에너지회사 타카(TAQA)에 매각했다고 24일 밝혔다.

이번 거래는 GS건설이 100% 자회사 글로벌워터솔루션을 통해 보유하던 GS이니마 지분 전체를 타카에 매각하는 형태다. 거래 규모는 12억달러(약 1조6770억원) 수준이다.

지분 매매계약이 체결됨에 따라 GS건설은 GS이니마가 운영 중인 각국 사업장에 대한 규제기관 승인 절차 등을 거쳐 내년 하반기까지는 매각 절차를 마무리할 계획이다.

GS이니마는 스페인에 본사를 두고 있으며 2012년 GS건설에 인수됐다. 브라질, 중동, 유럽 등에서 담수화·폐수 처리 및 이와 관련한 인프라 사업을 영위하고 있다. 지난해 GS이니마 매출은 약 5736억원, 당기순이익은 558억원 수준이다.

GS건설은 1조7000억원 상당의 유동성을 확보하면서 지난해 6조원이 넘는 차입금을 줄이고 200%를 웃도는 부채비율을 낮추는 등 재무구조 개선에 나설 것으로 보인다.

아울러 GS건설은 신사업에 대한 선택과 집중 전략을 통해 지속가능한 경영 기반을 마련하고 있다. GS건설 측은 사업 포트폴리오의 전략적 재편과 핵심사업 집중을 위해 이번 GS 이니마 매각을 진행하게 됐다고 설명했다.

GS건설 관계자는 "GS이니마는 2012년 GS건설 편입 이후 지속적 성장을 거듭하며 글로벌 수처리 시장을 선도하는 기업으로 자리매김했다"며 "이번 매각은 GS건설의 선택과 집중 전략의 일환으로 주력 분야에 대한 투자 여력 확대와 지속가능한 성장 기반 마련에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>