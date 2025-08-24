본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

장애인 일자리 줘 이웃도 돕고… S-OIL, 장애인표준사업장 생산품 기부

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.24 09:10

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

S-OIL 울산공장이 장애인표준사업장에서 생산한 물품 8000여만원어치를 구매해 지역사회에 쾌척했다.


S-OIL 울산공장은 지난 22일 장애인표준사업장 '브라보비버'에서 생산한 8300만원 상당의 물품을 구매해 울산광역시사회복지협의회(회장 오세걸)에 기부했다고 24일 알렸다.

S-OIL이 구매한 물품은 문구세트, 쿠키세트, 건강 차 등으로 울산사회복지협의회가 추천한 지역아동센터, 복지관, 장애인 거주시설 등에 매월 전달될 예정이다. 8월에는 온산지역 사회복지시설에 10곳에 전달된다.


S-OIL은 장애인 일자리 창출에 기여하기 위해 2024년 9월 장애인표준사업장 '브라보비버'에 지분투자를 했다. 브라보비버 소속 장애인들이 직접 생산한 문구세트, 쿠키세트, 건강 차 등 물품을 구매해 2025년 상반기에는 서울지역 복지시설에 기부했고 하반기에는 울산지역 복지시설에 기부할 예정이다.


S-OIL 박성훈 상무는 "단순한 물품 구매와 전달을 넘어 장애인 일자리 창출과 지역사회 나눔을 동시에 실현하는 뜻이 있다"며 "S-OIL은 지역의 어려운 이웃에 보탬이 되는 데 힘쓰고 있다"고 말했다.

장애인 일자리 줘 이웃도 돕고… S-OIL, 장애인표준사업장 생산품 기부
AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금][세계는Z금] "친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

中 새로운 펜데믹, '치쿤구니야'…백신 정말 없나

"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금]

손흥민, 환상적인 프리킥으로 MLS 데뷔골

전통시장에 각목 들고 나타난 문신 남성…제주도에 무슨 일?

조국 "2030 남성, 70대와 유사한 극우 성향"

대만에 부는 '中 신분증' 공포…전수조사의 배경

이제 'SKY' 아니라 'SKS'…영재·특목고생이 택한 대학은?

새로운 이슈 보기