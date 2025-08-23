부산으로 우르르 몰려온 대만 관광객…'바다' 말고 '이것' 먹으러 갔다

부산행 대만 관광객, 작년보다 2배 늘어

기내식 돼지국밥 4개월간 2000개 팔려

부산이 대만 관광객 사이에서 '핫플'로 떠올랐다. 요즘 대만과 부산을 오가는 항공편의 탑승객 중 10명 중 7명은 대만 국적이다. 이들이 부산에서 가장 먼저 찾는 건 해운대도, 감천마을도 아닌 '돼지국밥'이었다.

23일 항공업계에 따르면 부산과 대만(타이베이·가오슝)을 오가는 국내 항공편 중 대만 국적 승객 비율이 평균 60~70%에 달하고 있다. 에어부산의 경우, 부산~가오슝 노선에선 대만 승객 비중이 80%를 넘는다. 에어부산 관계자는 "국적 항공기에서 외국인 비율이 이 정도인 건 매우 드문 일"이라고 밝혔다.

제주항공도 사정은 비슷하다. 부산~타이베이 노선의 승객 60~70%가 대만 관광객이며, 중화항공·타이거에어 타이완 등 대만 항공사 승객 대부분 역시 자국민이다.

관광 데이터도 이 흐름을 뒷받침한다. 한국관광공사에 따르면, 한국을 찾는 대만 관광객 중 부산 방문 비율은 2023년 13%에서 2024년 상반기 23%까지 상승했다. 지난해 부산을 방문한 대만 관광객은 약 50만 명으로, 외국인 관광객 중 가장 많았다. 1년 전보다 거의 두 배 늘어난 수치다.

이 같은 인기에 대해 관광업계는 다양한 요인을 꼽는다. 직항 노선 확대, 대만 SNS를 통한 입소문, 중국 관광 대체 수요 등이다. 특히 먹거리가 결정적이라는 분석도 있다. 한 업계 관계자는 "외식 문화에 관심 많은 대만 관광객들이 돼지국밥, 씨앗호떡 같은 부산 음식을 즐긴다"고 전했다.

실제 부산관광공사가 대만인 1만5000여명을 대상으로 실시한 설문에 따르면, '가장 좋아하는 부산 음식' 1위는 돼지국밥(66.9%)이었다. 이어 부산어묵(37.4%), 씨앗호떡(22.4%), 장어구이(19.4%)가 뒤를 이었다. 타이거에어 타이완이 돼지국밥을 기내식으로 선보인 것도 화제가 됐다. 해당 기내식은 4개월간 2166개나 팔렸다.

부산을 찾는 대만 관광객은 앞으로 더 늘어날 것으로 보인다. 에바항공이 부산~타이베이 노선에 새로 취항하고, 제주항공도 부산~가오슝 노선을 재개할 예정이기 때문이다.





