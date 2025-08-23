롯데, 베트남 호찌민 '투티엠스마트시티사업' 철수방침 통보

인허가 절차 지연 등 원인

롯데그룹이 베트남 호찌민시에서 추진한 약 1조원 규모의 초대형 복합단지 사업 '투티엠 에코스마트시티'를 중단하겠다는 뜻을 현지 당국에 통보했다.

23일(현지시간) 업계에 따르면 사업 주체인 롯데프라퍼티스호치민은 지난 20일 호찌민시 인민위원회에 공문을 보내 장기간 사업 지체에 따른 토지 사용료 등 비용 급증과 관련 법 개정 등 외부환경 변화에 따라 사업을 중단하고 할당받은 토지를 반환하겠다고 밝혔다.

투티엠 에코스마트시티 프로젝트 조감도. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

앞서 2017년 롯데프라퍼티스호치민은 호찌민시와 사업계약을 하고 자본금 2200억원을 선투자해 사업에 착수했다. 호찌민시 투티엠 지구 5만㎡ 부지에 지하 5층·지상 60층 규모로 쇼핑몰 등 상업시설과 오피스, 호텔, 레지던스, 아파트 등으로 구성된 대형 복합단지를 건설하는 프로젝트였다.

당초 롯데 측은 총사업비 약 9억달러(약 1조2000억원)를 투입해 코엑스의 1.5배인 연면적 68만㎡ 규모의 스마트 단지를 조성할 계획이었다. 하지만 베트남 중앙정부의 호찌민시 개발 프로젝트 감사, 코로나19 대유행, 지속적인 관련 법령 개정 등이 겹치면서 인허가 과정이 계속 미뤄졌다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>