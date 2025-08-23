본문 바로가기
[부고]최홍국(통신대안평가 사업본부장)씨 모친상

입력2025.08.23 14:00

▲조성자씨 별세. 최홍국(통신대안평가 사업본부장)·최영희씨 모친상=전북대 장례식장(전북 전주시 덕진구 건지로 20) 2호실, 발인 25일 오전 7시30분. 063-250-1443.




