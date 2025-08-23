본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

44일간 해수욕장 안전 수행… 포항북부소방서 119시민수상구조대 해단식

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.23 09:50

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포항북부소방서는 22일 여름철 물놀이 장소의 인명피해 방지와 수난 사고 예방·대응을 위해 노력한 119시민수상구조대의 해단식을 가졌다고 전했다.

119시민수상구조대 해단식. 포항북부소방서 제공

119시민수상구조대 해단식. 포항북부소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

이들은 7월 12일부터 8월 24일까지 44일간 포항시 칠포, 월포해수욕장 일원에서 물놀이 안전사고 예방을 위한 순찰 활동, 위험 요소 사전 제거, 응급처치 지원 등 다양한 임무를 수행했다.


이날 해단식은 ▲서장 격려 말씀 ▲ 활동 사항 의견 청취 ▲ 간담회 순으로 진행되었으며, 그들의 노고를 치하했다.

김장수 소방서장은 "대원들의 덕분에 무더운 여름 속에서 피서객들이 인명피해 없이 안전하게 휴가를 보낼 수 있었다"며 "안전사고 예방을 위해 최선을 다해 헌신해 주심에 깊은 감사를 드린다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

AI 전쟁 중인 빅테크들스타트업 창업자만 '쏙'

조국 "2030 남성, 70대와 유사한 극우 성향"

원래 이름은 '뽀뽀뽀'…별의 요정 커비는 누구

5성급 호텔서 샤넬 가방 선물…돈 있어야 가능해진 프러포즈

'제철 코어' 트렌드 판매 2배 껑충… 남성이 더 좋아한 '이 과일'

처음엔 반대하더니…우크라, '한국식 분단' 원하는 이유

코로나 '님버스' 변이 확산…"면도날 삼킨듯 목 찢어질듯 아파"

새로운 이슈 보기