44일간 해수욕장 안전 수행… 포항북부소방서 119시민수상구조대 해단식

포항북부소방서는 22일 여름철 물놀이 장소의 인명피해 방지와 수난 사고 예방·대응을 위해 노력한 119시민수상구조대의 해단식을 가졌다고 전했다.

119시민수상구조대 해단식. 포항북부소방서 제공 AD 원본보기 아이콘

이들은 7월 12일부터 8월 24일까지 44일간 포항시 칠포, 월포해수욕장 일원에서 물놀이 안전사고 예방을 위한 순찰 활동, 위험 요소 사전 제거, 응급처치 지원 등 다양한 임무를 수행했다.

이날 해단식은 ▲서장 격려 말씀 ▲ 활동 사항 의견 청취 ▲ 간담회 순으로 진행되었으며, 그들의 노고를 치하했다.

김장수 소방서장은 "대원들의 덕분에 무더운 여름 속에서 피서객들이 인명피해 없이 안전하게 휴가를 보낼 수 있었다"며 "안전사고 예방을 위해 최선을 다해 헌신해 주심에 깊은 감사를 드린다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>