중국 증시 상승…노젓는 차이나 ETF

TIGER 차이나과창판STAR50 ETF, 1개월 수익률 23.5%

중국 상해종합지수가 10년 만에 최고치를 다시 쓰면서 중국 주식시장 관련 상장지수펀드(ETF)도 높은 수익률을 달성하고 있다. TIGER 차이나과창판STAR50(합성)과 코덱스 차이나 과창판 STAR50(합성) ETF 등은 한달 새 20% 이상 올랐다. 국내 주요 자산운용사는 유동성과 정부 지원을 바탕으로 중국 증시 강세 현상이 이어질 것으로 기대했다.

25일 ETF체크에 따르면 TIGER 차이나과창판STAR50 ETF가 최근 1개월 수익률 23.5%를 기록했다. KODEX 차이나 과창판 STAR50 ETF와 ACE 중국과창판STAR50 ETF도 한달 동안 각각 22.8%, 21.5% 올랐다.

'중국의 나스닥'으로 불리는 과창판 STAR50 지수를 기초지수로 하는 TIGER 차이나과창판STAR50 ETF는 중국의 엔비디아로 불리는 캠브리콘, 중국 최대 파운드리 기업인 SMIC 등 대표적인 중국 혁신 기업에 투자한다.

김지연 미래에셋자산운용 ETF운용팀 선임매니저는 "최근 STAR50 과창판 지수가 강세를 보이는 이유는 중국 정부의 '인공지능(AI)+정책 드라이브'가 반도체·로봇·AI 중심 산업에 직접적인 수급을 끌어올리고 있기 때문"이라고 설명했다. 이어 "미국의 반도체 수출 규제에 맞서 중국이 기술 자립 및 국산화를 강력하게 추진하면서 관련 기업 주가가 상승하는 데 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다"고 덧붙였다.

자산운용업계 전문가들은 중국 정부가 첨단 산업을 집중적으로 육성하고 있다는 점을 고려해 유망 ETF를 선별해야 한다고 조언했다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "중국 증시의 상승 동력은 당분간 지속될 가능성이 큰 것으로 본다"며 "국가 전략산업 육성의 핵심 플랫폼인 과창판에 대한 정책적 지원이 계속될 것"이라고 내다봤다. 이어 "반도체 자립, AI 굴기 등 중국의 기술 주권 확보에 대한 노력이 빨라지는 가운데 3기 반도체 빅펀드를 통한 대규모 투자와 제도 개선이 맞물려 구조적 상승 동력을 제공할 것"이라고 기대했다.

올해 5월 국내 증시에 상장한 KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF, TIGER 차이나휴머노이드로봇 ETF 등도 이달 들어 10% 이상 오르고 있다. KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF는 완성형 휴머노이드 로봇뿐만 아니라 핵심 부품의 실제 중요도를 분석해 20개 종목을 선별했다. 휴머노이드 로봇 원가 분석을 통해 핵심 부품을 생산하는 업체 위주로 구성했다. TIGER 차이나휴머노이드로봇은 휴머노이드와 연관성이 높은 기업에 투자하는 ETF다. 유니트리와 같은 주요 휴머노이드 업체가 기업공개(IPO)에 나서면 바로 편입이 가능한 구조다.

이가현 삼성자산운용 매니저는 "최근 중국 휴머노이드 로봇 산업은 정부의 대규모 지원 정책과 사상 최대 규모의 로봇 박람회·올림픽 개최에 힘입어 상용화 기대감이 커지고 있다"며 "아직 산업 개화 초기 단계인 만큼 장기적인 정책 지원과 수급 집중, AI 밸류체인 내 펀더멘털 개선에 힘입어 중장기적 투자 매력은 여전히 충분하다"고 조언했다.

국내 최초의 중국 투자 액티브 ETF인 SOL 차이나육성산업액티브 ETF도 양호한 수익률을 기록 중이다. 천기훈 신한자산운용 ETF컨설팅 팀장은 "급변하는 글로벌 시장 환경에 맞춰 신속하고 유연하게 테마와 전략을 변경할 수 있는 것이 액티브 ETF의 강점"이며 "정책 방향성과 산업별 성장 트렌드를 선별해 앞으로도 차별화된 성과를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

KB자산운용은 다음달 2일 RISE 차이나테크top10위클리타겟커버드콜 ETF를 상장한다. 중국 시장이 규제와 정책에 따라 불확실성이 크다는 점을 고려해 커버드콜 상품으로 리스크를 분산한 ETF다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "중국 테크 기업 가운데 일부는 미국 테크 기업보다 뛰어난 기술을 가지고 있다"며 "자율주행기술의 경우 중국 정부에서 모든 데이터를 공유하며 발전시켜 상상 이상의 수준을 자랑한다"고 분석했다. 이어 "정치적으로 리스크가 있어서 중국 투자를 아예 배제하는 투자자도 있다"면서도 "끊임없이 관찰하면서 투자 기회를 찾아보는 것도 필요하다"고 당부했다.





