본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

강남 세곡동 화훼단지 비닐하우스서 화재…소방 대응 1단계 발령

최영찬기자

입력2025.08.22 15:53

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 강남구 세곡동 화훼단지 내 비닐하우스에서 22일 오후 2시13분께 불이 났다.


강남 세곡동 화훼단지 비닐하우스서 화재…소방 대응 1단계 발령
AD
원본보기 아이콘

소방당국은 관할 소방서 인력과 장비 전체를 투입하는 대응 1단계를 발령해 불을 진화하고 있다.

현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

이 기사와 관련있는 기사

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기