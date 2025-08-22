GS건설, 수처리 자회사 GS이니마 1조7000억원 매각 의결

GS건설이 수처리 자회사 GS이니마에 대한 매각을 의결했다.

GS건설은 완전 자회사 글로벌워터솔루션이 이사회에서 GS이니마 지분을 전량 처분하기로 의결했다고 22일 밝혔다. 글로벌워터솔루션은 GS이니마 지분을 100% 보유하고 있다.

처분 금액은 전날 환율 기준으로 1조6770억원이며 처분 예정 일자는 2027년 2월21일이다.

GS건설은 지분 매각 목적에 대해 "사업 포트폴리오의 전략적 재편 및 핵심사업 집중이라고 전했다. GS이니마 주식을 매입하는 주체는 중동의 한 에너지 기업으로 알려졌다. 매각이 최종 성사되면 GS건설의 유동성 확충과 부채 비율 개선에 힘이 실릴 것으로 예상된다.

스페인에 본사를 둔 GS이니마는 2012년 GS건설에 인수됐다. GS건설 자회사 중 자산 규모가 가장 큰 기업으로 지난해 연결 기준 매출 5736억원, 영업이익 558억원을 기록했는데 그간 매각을 추진해왔다.

2023년 아랍에미리트(UAE)에서 9200억원 규모의 해수담수화 시설 건설사업을, 2020년 오만에서 2조4000억원 규모의 오만 해수담수화 사업을 수주하는 등 중동권에서 사업을 활발히 진행했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



