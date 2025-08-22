본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

GS건설, 수처리 자회사 GS이니마 1조7000억원 매각 의결

이정윤기자

입력2025.08.22 15:15

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
GS건설, 수처리 자회사 GS이니마 1조7000억원 매각 의결
AD
원본보기 아이콘

GS건설이 수처리 자회사 GS이니마에 대한 매각을 의결했다.


GS건설은 완전 자회사 글로벌워터솔루션이 이사회에서 GS이니마 지분을 전량 처분하기로 의결했다고 22일 밝혔다. 글로벌워터솔루션은 GS이니마 지분을 100% 보유하고 있다.

처분 금액은 전날 환율 기준으로 1조6770억원이며 처분 예정 일자는 2027년 2월21일이다.


GS건설은 지분 매각 목적에 대해 "사업 포트폴리오의 전략적 재편 및 핵심사업 집중이라고 전했다. GS이니마 주식을 매입하는 주체는 중동의 한 에너지 기업으로 알려졌다. 매각이 최종 성사되면 GS건설의 유동성 확충과 부채 비율 개선에 힘이 실릴 것으로 예상된다.


스페인에 본사를 둔 GS이니마는 2012년 GS건설에 인수됐다. GS건설 자회사 중 자산 규모가 가장 큰 기업으로 지난해 연결 기준 매출 5736억원, 영업이익 558억원을 기록했는데 그간 매각을 추진해왔다.

2023년 아랍에미리트(UAE)에서 9200억원 규모의 해수담수화 시설 건설사업을, 2020년 오만에서 2조4000억원 규모의 오만 해수담수화 사업을 수주하는 등 중동권에서 사업을 활발히 진행했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

"투쟁자가 적임자" vs "혁신 없인 나락"...찬탄·반탄 쪼개진 野 전당대회

새로운 이슈 보기