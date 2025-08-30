빵값 비싸졌는데 안남는다고요? 빵집 폐업률 상승의 원인[빵값의 비밀]

⑬올해도 하루 평균 10개씩 폐업

작년 빵집 3591곳 문닫아

폐업률 18.5%, 해마다 상승세

빵값 상승해도 과열 경쟁, 높은 인건비 영향

편집자주 통계청이 발표하는 소비자물가 동향에 따르면 지난 5월 가공식품 물가가 4.1%(전년 동기대비) 오를 동안 빵 물가는 6.4%나 상승했다. 빵 소비자물가지수는 138.48로 기준연도인 2020년(100)과 비교할 때 5년간 38.48% 올랐다. 한국인이 사랑하는 간식인 떡볶이, 치킨보다도 더 가파르게 올랐다. 빵은 한때 누구나 즐기던 간식이었지만, 지금은 선뜻 고르기 어려운 가격이 됐다. 어쩌다 한국의 빵값은 계속 가파르게 오르게 됐을까.



빵값 상승으로 소비자들의 부담은 커졌지만 여전히 동네 빵집들은 "팔아도 남지 않는다"고 외치며 폐업 수순을 밟고 있다. 작년에 없어진 빵집만 3591곳에 달한다. 빵 소비 확대와 디저트 유행 속에서 빵값이 상승하고 신규 매장 수가 증가해도 과열 경쟁과 인건비 부담 때문에 장사가 쉽지 않은 탓이다.

지난해에만 동네빵집 3591곳 폐업

30일 행정안전부 지방행정 인허가 데이터에 따르면 올해 1~7월 전국에서 문을 닫은 제과점은 1747곳으로 집계됐다. 지난해 3591곳이 폐업하며 하루 평균 10곳이 사라진 데 이어 올해 역시 비슷한 흐름을 보이는 것이다. 제과점 폐업률은 2022년 13.8%, 2023년 15.9%에서 지난해 18.5%까지 치솟으며 해마다 상승 중이다.

폐업률이 높아진 배경에는 제빵업계의 과열 경쟁이 자리 잡고 있다. 최근 몇 년간 빵 소비 확대와 디저트 유행이 겹치면서 창업 수요가 폭발적으로 늘었고, 그 결과 업계는 빠르게 포화 상태에 이르렀다. 지난해에만 서울에서 700곳이 넘는 빵집이 새로 문을 열었으며, 지난달 기준 전국에서 영업 중인 빵집은 1만9600여 곳에 달했다. 신규 점포가 계속 늘면서 기존 매장들은 고정 고객 확보에 어려움을 겪었고, 이는 폐업률 상승을 부추기는 요인으로 작용했다.

치열해진 시장 경쟁 속에서 지역 명물로 꼽히는 빵집들도 타격을 받았다. 부산 3대 빵집 중 하나인 '옵스'의 지난해 매출은 299억원으로 전년 대비 2.2% 줄었고, 대구의 '삼송빵집'을 운영하는 삼송비엔씨 역시 4.5% 감소한 180억원에 그쳤다. 한때 사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끌었던 프리미엄 도넛 브랜드 '노티드'도 예외는 아니다. '노티드' 운영사 지에프에프지(GFFG)의 매출 또한 전년 대비 6.7% 줄어든 630억원을 기록했다.

대형 프랜차이즈도 상황은 비슷하다. 2023년 기준 파리바게뜨 가맹점 연간 평균 매출액은 7억1076만원으로 전년(7억5474만원)보다 5.8% 감소했다. 같은 기간 뚜레쥬르 평균 매출액도 5억7023만원에서 5억6345만원으로 1.2% 줄었다.

인건비 부담은 큰데…치킨집보다 낮은 영업이익률

서울 시내 한 대형마트에서 시민들이 빵을 보고 있다.

원자재 의존도가 높다는 것은 빵집 운영의 가장 큰 어려운 점으로 꼽힌다. 빵의 주요 원재료인 밀과 백설탕을 대부분 수입에 의존하기 때문에 원·달러 환율이 오를 경우 수입 단가가 급등하는 문제에 직면한다. 원가 부담이 커지면 결국 소비자 가격 인상으로 이어지는데, 소규모 제과점은 대기업 프랜차이즈보다 가격 인상이 쉽지 않아 경영난에 더 쉽게 노출된다.

여기에 인건비 등 운영비 부담도 수익성을 악화시키는 요인이다. 공정거래위원회의 '제빵산업 시장분석 및 주요 규제에 대한 경쟁영향평가' 보고서에 따르면 베이커리 전문점은 치킨·커피 전문점보다 상대적으로 더 많은 인력을 필요로 한다. 베이커리 전문점의 경우, 5~9명의 종사자를 둔 매장이 전체의 15.8%로 치킨 전문점(4.5%)과 커피 전문점(12.5%)보다 높았다. 10~19명 규모 매장 비중도 4.3%에 달했다.

영업시간 역시 긴 편으로, 하루 14시간 이상 문을 여는 매장이 13.8%에 이르렀다. 인력 의존도가 높고 영업시간이 길다 보니, 운영비 부담은 클 수밖에 없는 구조다. 그 결과, 베이커리 전문점 영업이익률은 6.3%에 그쳐 치킨 전문점(9.5%)이나 커피 전문점(7.2%)보다 낮았다.

보고서는 "최근 1년간 프랜차이즈, 개인 베이커리 등 빵 판매 매장이 많아졌다"며 "기존에 있던 곳이 폐업하고 새로운 베이커리 카페가 생기는 사이클이 빠르게 반복되며 빵 시장 트렌드 변화 속도도 빨라졌다"고 분석했다.





허미담 기자



