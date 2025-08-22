본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

"3% 공제 적용돼야 숨통"…석유화학 임시투자세액공제 부활 요구

오지은기자

입력2025.08.22 11:10

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난해 말 일몰된 공제 제도, 재추진 움직임에
업계 "경기 침체 지속돼…투자 유인 늘어나야"
석화 산업은 투자 규모 커 인센티브 지원 절실

나프타분해시설(NCC) 생산능력 감축을 해결해야 하는 석유화학 업계가 지난해 말 종료된 대기업 대상 '임시투자세액공제'의 연장을 다시 요구하고 있다. 장치 산업 특성상 설비 투자에 수조 원이 들어가는 데다, 업황 부진으로 설비 정리 압박까지 겹치면서 "올해라도 세제 지원이 이어져야 한다"는 목소리가 힘을 얻고 있다.


22일 정치권과 업계에 따르면 국회에서는 대기업 대상 임시투자 비용에 대한 세액 공제율 상향을 검토하고 있다. 임시투자세액공제는 2023년 정부가 내수 활성화와 기업 설비투자 촉진을 위해 한시 도입한 제도다. 대기업은 투자금액의 3%, 중견기업 7%, 중소기업 12%를 세액에서 공제받을 수 있었지만 2024년부터 대기업 적용이 제외됐다. 이에 따라 에쓰오일( S-Oil )은 지난해 투자분에서만 약 1100억원 세제 혜택을 받지 못했다.

"3% 공제 적용돼야 숨통"…석유화학 임시투자세액공제 부활 요구
AD
원본보기 아이콘

석유화학은 국내 대표적 장치산업으로, 설비투자 규모가 크고 기간도 장기화하는 특징을 갖는다. 공정 하나를 새로 짓는 데도 수천억 원이 들고 신기술 개발을 위한 연구에는 수년을 투입해야 한다. 세제 혜택이 일시적으로 끊기면 기업의 장기 투자계획 전체가 흔들릴 수밖에 없는 구조다. 특히 최근에는 글로벌 공급과잉과 전방 수요 둔화로 설비 감축·조정 압박이 커진 상황이어서 업계는 "세액공제가 최소한의 투자 유인 장치가 될 수 있다"고 강조한다.

더불어민주당은 야당 시절 해당 제도에 대해 '대기업 특혜'라며 연장에 부정적이었지만 정권 교체 후 기류가 바뀌었다. 김교흥 의원은 기존과 마찬가지로 산업위기지역 내 설비투자에 한해 대기업 3%, 중견 7%, 중소 12%의 공제를 적용하는 조세특례제한법 개정안을 발의했다. 주철현 의원은 세액공제를 포함한 전방위 지원을 담은 '석유화학산업 특별법'을 대표 발의했다.


업계는 전기요금 인상과 글로벌 공급과잉, 수요 부진 등으로 투자 여력이 크게 위축된 상황이다. 업계 관계자는 "작년만 해도 연장될 걸 전제로 예산 계획을 짰는데 일몰로 끊기면서 곤란을 겪고 있다"고 말했다. 이어 "석유화학은 대기업이 더 어려운 상황"이라며 "업황 침체가 장기화하는 상황에서는 최소한의 정책적 마중물이 필요하다"고 덧붙였다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

새로운 이슈 보기