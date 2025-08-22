"공공기관 안전경영 운영원칙 법제화…경영평가 안전관리 비중 확대"

중대재해 발생하면 기관장 책임 묻는다

"안전 사고 관련 경영 공시 강화 계획"

공기관 안전인력 인센티브도 마련 유도

최근 한국철도공사(코레일)를 포함해 공공기관에서 안전 사고가 잇따르자 정부가 안전경영을 공공기관 운영 기본 원칙으로 법제화하기로 했다. 공공기관 경영 평가에서 안전관리 비중을 크게 확대하고, 안전관리등급제는 안전성과 중심으로 개편한다. 전반적인 대책은 내달 1일 발표하는 '공공기관 안전관리 강화 방안'에 포함할 예정이다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 22일 서울 중구 서울중앙우체국 포스트타워에서 열린 '산업안전 관련 공공기관 긴급간담회'를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 기재부 AD 원본보기 아이콘

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 오전 서울중앙우체국 포스트타워에서 산업안전 관련 공공기관 긴급간담회를 개최했다. 이달 경상북도 청도역 인근에서 코레일 무궁화호 열차에 노동자 7명이 치이는 사고가 난 데다 최근 한국도로공사 건설 현장과 태안화력발전소에서 사고가 발생하는 등 공공기관 안전 관리를 두고 우려의 목소리가 커지고 있어 이번 자리를 마련했다.

구 부총리는 이날 참석한 코레일, 도로공사, 한국가스공사, 한국토지주택공사 등 40개 주요 공공기관(안전관리중점기관) 기관장과 안전관리 체계를 점검하고 개선 방안을 논의했다. 안전관리중점기관은 '공공기관 안전관리에 관한 지침'에 따라 중대재해 발생 위험성이 높은 작업장과 건설 현장 등을 보유한 기관으로, 총 65곳이 있다.

구 부총리는 모두발언에서 "공공기관 사업 현장에서 발생한 비극적 사고에 대해 정부와 공공기관이 무거운 책임감을 통감하고 이런 사고가 되풀이되지 않도록 각별한 결의를 다져야 한다"고 강조했다. 또 "공공기관이 기관장 책임하에 스스로 안전관리 체계를 획기적으로 개선해 달라"고 주문하면서 "중대재해가 발생하는 기관에 대해서는 엄중하고 단호하게 대처하겠다"고 했다.

구 부총리는 중대재해 근절과 예방 실효성을 높이기 위해 "안전경영을 공공기관 운영 기본원칙으로 법제화하겠다"며 "기관장에게 중대재해 책임을 물음과 동시에 경영평가에서 안전관리 비중을 크게 확대할 것"이라고 처음 밝혔다. 이어 "안전관리등급제를 안전성과 중심으로 개편할 것"이라며 "안전 사고와 관련된 경영 공시도 강화할 계획"이라고 덧붙였다.

또 공공기관과 기업의 안전 확보 노력을 지원하기 위해 "공공계약 과정에 안전 최우선 원칙을 제도적으로 내재화하겠다"며 "기업들의 안전 투자를 지원할 것"이라고 설명했다. 그러면서 "공공기관들이 안전 담당 인력들에 대해 인센티브를 마련하도록 유도하겠다"며 "안전 관리 투자에 대한 우대 방안을 마련할 것"이라고 했다.

구 부총리는 "정부도 내년도 예산안 편성 과정에서 재해 예측, 예방 예산을 올해 대비 대폭 확대할 것"이라며 "범국가적으로 안전 관리에 대한 재정적 뒷받침을 하겠다"라고도 했다.

자유토론에서는 참석 기관들이 공공기관의 안전 관리 실태와 강화 방안을 두고 의견을 나눴다. 최근 사망 사고가 발생한 한국도로공사와 한전 KPS, 코레일 등은 사고 원인과 재발 방지 대책을 설명했다. 정부는 오늘 간담회에서 논의한 사항을 토대로 내달 1일 공공기관 안전관리 강화 방안을 발표할 예정이다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



