김윤덕 국토장관 "이재명 대통령, 청도 열차사고 철저히 진상 파악 지시"

여야 한목소리 "기본 안전조치 무시됐다"

한문희 코레일 사장 사의 표명 "책임 통감"

김윤덕 국토교통부 장관은 21일 경북 청도군 경부선 열차 사고 관련 이재명 대통령의 지시 사항에 대해 "철저히 조사해 진상을 파악하고, 법과 원칙에 따라 진행될 수 있도록 잘 살펴보라고 했다"고 말했다.

김 장관은 이날 국회 국토교통위원회 전체회의에서 김은혜 국민의힘 의원의 관련 질의에 이같이 말하며 "유가족에 대한 위로와 함께 필요한 물적·정신적 지원을 아끼지 말라는 당부도 있었다"고 했다.

김 장관은 "국토부가 직접 사망사고 조사에 개입하면 자칫 왜곡될 수 있어 신중히 협조하고 있다"며 "철도안전법령 위반 여부 등을 검사해 조사 결과에 따라 엄중히 조치하겠다"고 했다. 산업 현장 사망 사고는 중대재해로 분류돼 원칙적으로 경찰과 고용노동부가 조사 주체가 된다.

"안전 기본조차 안 지켜졌다" 국회 쓴소리

김윤덕 국토교통부 장관이 21일 국회에서 열린 국토교통위원회 전체회의에 참석해 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

여야 의원들은 사고 원인을 놓고 기본 안전조치 미이행을 집중적으로 따졌다. 김도읍 국민의힘 의원은 "열차 추돌 사고를 막기 위한 기본 조치는 열차 접근 경고 앱과 전·후방 감시 요원 배치인데, 이런 가장 기본적인 매뉴얼조차 지켜지지 않았다"며 "실제 피해자 증언에 따르면 앱은 울렸지만 피할 시간도, 피할 공간도 없었다"고 했다.

안태준 더불어민주당 의원은 사고 당시 작업자 투입 시점의 문제를 구체적으로 짚었다. 안 의원은 "작업자 진입 지점에서 사고가 난 곳까지는 320m, 이동하려던 점검 위치까지는 470m였다"며 "사고가 발생한 시각은 오전 10시49분인데, 진입 시각은 10시44분으로 불과 5분 전이었다. 그것도 등 뒤에서 하행 열차가 접근하는 시간이었다"고 했다.

그러면서 "남성현역에는 이미 열차 통과 시간이 다 나와 있었고, 작업 지침에도 인근 역과 사전 협의하게 돼 있는데 실제로는 협의가 없었다"며 "20분 간격의 배차인데도 5분 전 진입을 허용했다는 건 도저히 이해할 수 없는 부분"이라고 했다.

안 의원은 "진입 시간이 10시43분55초였고, 5분 뒤 바로 사고가 났다. 진입 사실을 알고 있었다면 앱을 깔아준 게 무슨 소용이냐"며 "실제로 안전하게 이동하려 했다면 철도를 건너 상위 쪽으로 이동했어야 했는데, 어떤 안전 조치도 교육도 이뤄지지 않았다"고 했다.

이어 "위험 요인에 대한 안전 조치 방법을 보면 이번 구간은 '열차 표시가 양호하지 않은 지역'으로 이미 명시돼 있다"며 "대피가 사실상 불가능하고 열차 투시조차 어려운 현장에서 어떻게 상례 작업 인가를 받았는지 조사해야 한다"고 했다. 또 "피해 하청업체 직원들이 계약 외 작업을 지시받아 급히 투입됐다는 보도가 나오고 있다"며 "급한 일이었다고 해도 계약 내용을 변경한 뒤 진행했어야 한다"고 했다.

정준호 더불어민주당 의원은 열차 접근 경고 앱 단말기 4대 중 1대가 작동하지 않았고, 소음 때문에 울려도 작업자가 듣지 못했다고 지적했다.

염태영 더불어민주당 의원은 "CCTV로 확인해보니 작업자들은 규정대로 풀숲 노반을 걸었으나 길이 막혀 선로로 올라설 수밖에 없었다"며 "노반 관리 부실이 사고 원인이 됐다. 예산 사용처와 관리 실태를 철저히 확인해야 한다"고 했다.

지난 19일 오전 10시45분께 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 작업자들이 이동하는 모습. 해당 장면이 촬영된 직후 무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치어 2명이 사망하고 5명이 다치는 사고가 났다. 독자 제공·연합뉴스 원본보기 아이콘

"공공 부문 사고, 민간보다 엄중해야"

윤재옥 국민의힘 의원은 "2020년부터 2024년까지 5년간 전체 공기업 현장에서 155명이 숨졌는데, 이 중 절반이 국토부 산하 기관에서 발생했다"며 "이 사실을 반드시 유념해야 한다"고 했다.

윤 의원은 "민간 기업은 사망사고가 나면 작업 중단·압수수색·경영진 교체까지 이어지는데, 공공기관 사고에 대해서도 국민이 지켜보고 있다"며 "공공 부문에서 더욱 엄중한 안전 대책을 내놓아야 민간도 수용한다"고 말했다.

그는 이어 "점검 인력이 시설물 위치조차 몰라 코레일 직원과 안전 관리자를 급히 투입했고 역과의 무전 교신도 제대로 되지 않았다"며 "2019년 밀양역 등 과거 사고가 반복되고 있는 만큼 근본적인 안전 대책이 필요하다"고 했다.

맹성규 국토위원장은 회의를 마치며 "철저한 진상 규명과 재발 방지가 핵심"이라며 "공공기관과 정부가 국민 생명을 지키는 데 확실한 대책을 마련해 주시길 바란다"고 했다.

지난 19일 오전 10시52분께 청도군 화양읍 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 선로 주변에서 철도 시설물 안전 점검을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 뒤에서 쳤다. 이 사고로 안전 점검 담당 하청업체 직원 2명이 숨지고 5명이 다쳤다.

한문희 코레일 사장은 이번 사고에 책임을 통감한다는 취지로 이날 국토부에 사의를 표명했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>