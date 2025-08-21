본문 바로가기
"10년 전보다 싸다"…대형마트 3사, 가을 햇꽃게 최저가 경쟁

김현정기자

입력2025.08.21 17:39

100g당 760원까지 내려

서해안 꽃게 금어기 해제를 맞아 대형마트 업계가 가을 햇꽃게 최저가 판매 경쟁에 들어간다.


이마트·홈플러스·롯데마트 등 대형마트 3사는 서해안 꽃게 금어기(6월21일~8월20일)가 풀리는 첫날인 21일부터 가격 경쟁에 나섰다.

서울 한 대형마트 꽃게 판매대 앞에 시민들이 줄을 지어 기다리고 있다. 연합뉴스.

이마트는 22~24일 사흘간 신세계포인트를 적립한 고객에게 가을 햇꽃게를 100g당 760원에 판매한다. 활꽃게(산꽃게)와 빙장꽃게(얼음에 저장한 꽃게)를 모두 같은 가격에 판매하는데, 당초 행사 가격을 788원으로 정했다가 하향 조정했다.

이마트, 22~24일 활꽃게·빙장꽃게 동일가 판매

이러한 가격은 2015년 이후 가장 낮은 수준이라고 이마트는 강조했다. 또 오는 25~28일에는 가을 햇꽃게를 신세계포인트 적립 시 100g당 985원에 판매할 예정이다.


트레이더스와 에브리데이도 오는 28일까지 꽃게를 최대 40% 할인해 선보인다．


이마트는 행사 기간 전체 8일 동안 꽃게 150t 이상을 공급할 계획이다. 이를 위해 선박 약 50척과 협업해 직거래 네트워크를 형성하고 최대 물량을 확보했다.

홈플러스, 빙장꽃게 780원·활꽃게 1090원

홈플러스의 경우 빙장꽃게를 활꽃게보다 저렴한 가격에 판매한다. 22~24일 행사 카드로 결제하면 빙장꽃게를 100g당 780원에 구입할 수 있다. 이는 당초 책정된 790원보다 10원 내린 것이다.

홈플러스 관계자는 "10년 전 금어기 해제 주간 전단 가격이 100g에 980원이었는데, 지금은 그때보다 저렴한 수준"이라고 말했다. 이 기간 판매하는 빙장 햇꽃게 물량은 20t이고, 1인당 1㎏만 구매할 수 있다.


또 홈플러스는 27일까지 활꽃게(냉수마찰 기절꽃게)를 행사 카드로 결제 시 100g당 1090원에 판매한다. 이와 함께 25~27일 홈플러스 온라인에서는 냉수마찰 기절꽃게 100g당 최저 905원에 판매한다.


롯데마트는 오는 27일까지 활꽃게를 100g당 992원에 내놓는다. 이밖에 쿠팡도 로켓프레시 산지 직송 꽃게 기획전을 열 예정인데, 판매가는 아직 정해지지 않았다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

