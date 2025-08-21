이상경 국토교통부 1차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 '외국인 토지거래허가구역 지정' 관련 브리핑을 하고 있다.
[포토] 외국인 토지거래허가구역 지정 브리핑하는 이상경 차관
2025년 08월 21일(목)
이상경 국토교통부 1차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 '외국인 토지거래허가구역 지정' 관련 브리핑을 하고 있다.
