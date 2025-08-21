타이틀리스트, T-시리즈 아이언 4종 출시

T100, T150, T250, T350 구성

뛰어난 성능, 일관된 타구감 구현

타이틀리스트가 21일 2025년형 T-시리즈 아이언 4종 신제품을 전 세계에서 동시에 출시했다.

T100, T150, T250, T350 구성이다. 모든 샷에서 뛰어난 성능과 일관된 타구감을 구현하기 위해, 설계부터 디자인까지 전 과정을 전면적으로 새롭게 완성했다. 미국프로골프(PGA) 투어에서 11년 연속 가장 많이 사용하는 타이틀리스트 아이언은 최상급 투어 선수들부터 열정적인 골퍼, 그리고 전 세계 맞춤 네트워크 등에서 폭넓은 피드백을 반영해 신제품을 개발했다.

투어 선수용 T100 아이언은 단조 멀티 소재 헤드에 투어 선수들이 선호하는 디자인을 적용했고 향상된 성능과 뛰어난 정확성, 그리고 한층 세련된 타구감을 구현했다. T150 아이언은 더 빠른 볼 스피드와 공격적인 탄도를 확보하면서도 정확성과 타구감을 잃지 않도록 설계됐다. 안병훈 등 PGA투어 선수들이 사용하고 있다. T250 아이언은 볼 스피드, 안정성, 일관성을 결합한 신제품으로 발사각과 탄도를 높여 비거리를 크게 늘렸다.

특히 T250 아이언 가운데 T250 런치 스펙은 더 가벼운 헤드와 높은 로프트를 적용해, 탄도가 낮은 골퍼도 높은 발사각에 볼이 먼 거리를 날아가 그린에서 멈추는 스핀 성능을 제공한다. 가장 큰 헤드, 가장 빠른 페이스, 가장 깊은 무게 중심을 가진 T350은 관용성과 비거리를 극대화한 모델이다. 멀리 보내면서도 골프공을 쉽게 띄운다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>