동부건설, 오뚜기 백암 물류센터 수주…1120억원 규모

민간 플랜트 분야 수주 확대

선별수주·사업 다각화 성과



동부건설이 공공공사에 이어 민간 플랜트 분야에서도 수주를 확보하며 사업 다각화를 통한 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있다.

동부건설은 오뚜기물류서비스가 발주한 '백암 물류센터 신축공사'를 단독 수주했다고 21일 밝혔다.

오뚜기물류서비스 백암 물류센터 조감도. 동부건설 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 경기도 용인시 처인구 백암면 일대에 지하 1층~지상 4층, 연면적 8만5252㎡ 규모의 대형 물류센터를 신축하는 프로젝트다. 총공사비는 약 1120억원, 공사 기간은 26개월이다.

백암 물류센터는 자동화 설비와 첨단 장비를 도입한 물류 거점으로 조성된다. 동부건설은 물류센터 시공의 핵심 공정인 바닥 초평탄 공사에 집중해 자동화 설비 오차를 최소화하고, 첨단 냉동·냉장 시스템을 도입해 물류 효율성과 제품 신선도를 극대화하겠다는 계획이다.

동부건설은 고도의 정밀도가 요구되는 플랜트 설비를 시공한 경험이 이번 수주 성과로 이어졌다고 설명했다. 동부건설은 하나머티리얼즈 아산 사업장(반도체), HY 논산공장(식품), 로얄캐닌 김제공장(식품) 등 다양한 프로젝트를 수행한 바 있다.

동부건설은 민간 시장에서의 입지를 더욱 확대해 실적 호조세를 이어가겠다는 방침이다. 올해 동부건설의 누적 수주 실적은 약 2조3000원으로, 상반기 기준 수주잔고는 약 10조9000억원을 기록했다 최근에는 SK하이닉스 청주4캠퍼스 부속시설 건설공사를 확보하며 첨단 산업시설 분야까지 수주 영역을 넓혔다.

동부건설 관계자는 "민간 플랜트와 첨단 산업시설에서의 성과는 당사의 기술력과 사업 다각화 전략이 결실을 맺고 있음을 보여준다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 프로젝트 수주를 통해 안정적인 수익성을 확보하고 지속 가능한 성장세를 이어가겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



