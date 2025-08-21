양산시립영어도서관, 영어독서부모교육 프로그램 운영

실생활 중심 영어그림책 활용법 안내·성실참여자에 도서 증정

경남 양산시립영어도서관은 9월 12일부터 매주 금요일 오전 10시부터 11시 30분까지 영어독서부모교육 프로그램 '엄마표 영어그림책 실전 활용'을 운영한다.

12월 5일까지 총 12회에 걸쳐 운영되는 이번 프로그램은 미취학과 초등 저학년 자녀를 둔 부모 20명을 대상으로 시립영어도서관에서 운영되며, 자녀와 함께하는 영어독서환경 조성을 지원하고, 부모의 독서지도 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

특히 영어그림책을 매개로 가정에서 자연스럽고 즐겁게 영어를 접할 수 있도록 돕는 실용 중심의 프로그램이라는 점에서 학부모들의 높은 관심이 기대된다.

프로그램은 실제 영어 그림책을 활용해 부모가 자녀와 함께 읽는 연습을 해보고, 이를 일상 속 독서 습관으로 확장할 수 있도록 구성됐으며, 실생활에서 바로 적용 가능한 영어독서지도 방법이 중심이 된다.

참여 방법은 8월 22일 오전 10시부터 양산시립영어도서관 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 60% 이상(총 8회 이상) 성실히 참여한 수강자에게는 운영 중 활용된 영어그림책 중 2권을 선물로 제공할 예정이다.

기타 자세한 사항은 홈페이지 공지사항을 참고하거나 영어도서관으로 문의하면 된다.

시립도서관 관계자는 "이번 부모교육 프로그램을 통해 가정 내 자연스러운 영어 환경이 조성되길 바란다"며 "앞으로도 부모와 자녀가 함께 성장하는 독서 기반의 교육 프로그램을 지속적으로 기획해 나가겠다"고 말했다.

