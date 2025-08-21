본문 바로가기
[속보]경찰, 김영환 지사 '돈봉투 수수 의혹' 충북도청 압수수색

임춘한기자

입력2025.08.21 09:42

수정2025.08.21 09:56

김영환 충북지사. 연합뉴스

김영환 충북지사. 연합뉴스

경찰이 21일 김영환 충북지사가 체육계 인사들로부터 돈봉투를 수수했다는 의혹과 관련해 충북도청에 대한 압수수색에 나섰다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

