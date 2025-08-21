김영환 충북지사. 연합뉴스
경찰이 21일 김영환 충북지사가 체육계 인사들로부터 돈봉투를 수수했다는 의혹과 관련해 충북도청에 대한 압수수색에 나섰다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
[속보]경찰, 김영환 지사 '돈봉투 수수 의혹' 충북도청 압수수색
2025년 08월 21일(목)
