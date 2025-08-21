GS25, '돌아온 명불허전' 도시락 출시 일주일만 15만개 판매

'돌아온 혜자 시리즈' 네 번째 라인업

치킨스테이크·츠쿠네·제육 등 육류 위주 구성

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 지난 13일 선보인 '혜자롭게 돌아온 명불허전' 도시락이 출시 일주일 만에 판매량 15만개를 돌파했다고 21일 밝혔다.

GS25에서 모델이 '혜자롭게 돌아온 명불허전' 도시락을 선보이고 있다. GS리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

혜자롭게 돌아온 명불허전은 2016년 출시돼 큰 인기를 끌었던 '명불허전 치킨도시락'을 업그레이드한 제품으로 '돌아온 혜자 시리즈'의 네 번째 라인업이다. 최근 런치플레이션(점심＋인플레이션) 심화로 점심값 부담이 커지는 가운데 GS25는 과거 단종된 인기 도시락을 재출시하는 전략을 펼치고 있다. 검증된 맛과 메뉴로 고객 만족도를 높이는 동시에 합리적인 가격으로 물가안정화에 기여하겠다는 취지다.

혜자롭게 돌아온 명불허전은 치킨 스테이크, 츠쿠네, 토네이도 소시지, 고추장 제육 등 육류 위주의 메인 반찬으로 알찬 구성이 특징이다. 여기에 꿀마늘닭강정, 꼬마매콤돈까스, 어묵볶음, 볶음김치 등의 다양한 밑반찬까지 더해 풍성한 정찬형 도시락으로 가성비를 높였다.

박종서 GS리테일 FF팀 매니저는 "GS25는 고물가 속에서 고객들에게 든든한 한 끼를 제공하기 위해 올 4월부터 가격 경쟁력과 품질을 모두 갖춘 돌아온 혜자 시리즈를 지속해서 출시하고 있다"며 "앞으로도 검증된 맛과 가성비를 갖춘 혜자 도시락으로 고객 만족도를 높이고, 물가 안정에 기여하겠다"고 전했다.





