본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

대우건설 써밋에 유럽 고가브랜드 가구 쓴다

최대열기자

입력2025.08.21 08:47

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
벨기에 가구 브랜드 트리뷰의 야외 소파. 대우건설 제공

벨기에 가구 브랜드 트리뷰의 야외 소파. 대우건설 제공

AD
원본보기 아이콘

대우건설은 유럽 가구 브랜드를 고가 아파트 브랜드인 써밋의 단지 내 조경공간에 배치하기로 했다고 21일 밝혔다. 해외 가구 수입업체 파넬과 협업하는 것으로 벨기에 트리뷰, 스페인 간디아 블라스코 등 고가 브랜드의 아웃도어 가구를 들여오기로 했다. 에르메스 그룹의 패브릭 브랜드 메타포와 협업도 준비하고 있다. 단지 내 입주민 공용시설을 고급스럽게 꾸미기 위한 방안이다. 대우건설은 고가 브랜드 써밋을 최근 개비해 선보였다. 이번 고가 가구 브랜드와 협업은 시공권 수주를 노리고 있는 서울 개포우성7차 재건축 단지에 우선 적용하고 추후 선별적으로 넓히기로 했다. 회사 관계자는 "커뮤니티 공간의 품격을 지속적으로 강화하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '초고가' 화장품 정체 "샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1500마력 질주하는 K2 전차…생산력 앞세운 K방산의 현장"

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"배달 늦는다" 지적에 앙심…패스트푸드점 폭발물 자작극 배달기사 구속

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

"노사관계 재정립" 코레일, SR 통합 앞둔 사전작업?

새로운 이슈 보기