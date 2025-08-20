본문 바로가기
[내일날씨] 낮 최고 35도 무더위…수도권·남부지방 소나기

세종=이동우기자

입력2025.08.20 20:30

목요일인 21일은 무더위가 이어지면서 곳곳에 소나기가 내리겠다.


수도권과 강원 북부 내륙·산지, 남부지방에 늦은 새벽부터 오후 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠으며, 제주에도 가끔 비가 내리겠다.

예상 강수량은 제주도·서울·인천·경기 북부·서해5도·강원 북부 내륙·산지 5∼40㎜, 광주·전남·부산·울산·경남 5∼60㎜, 전북 동부·대구·경북 남부 내륙 5∼40㎜다.


낮 최고기온은 30∼35도로 예보됐다. 최고 체감온도 역시 35도 안팎으로 매우 무덥겠다.

서울을 비롯해 전국적으로 장맛비가 본격적으로 시작된 2일 서울 영등포구 여의도에서 출근길에 나선 직장인들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 사진=조용준 기자 jun21@

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다. 다만 새벽부터 아침 사이 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.


내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m로 예상된다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

