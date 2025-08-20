김용범 정책실장 "석유화학산업 '손실 사회화' 용납 안돼"

"과거 이익 많이 나는 업종, 어렵다고 채권은행과 투자자에게 부담 안 돼"

김용범 대통령실 정책실장이 정부가 내놓은 석유화학산업 구조조정과 관련해 업계가 스스로 강도 높은 자구안은 먼저 내놓고 추진해야 한다고 강조했다. 정부는 구윤철 경제부총리 주재로 열린 산업 경쟁력 강화 관계 장관 회의에서 나프타분해시설(NCC) 생산 능력을 최대 25% 감축하는 방안을 추진하기로 했다.

20일 김 실장은 용산 대통령실에서 기자간담회를 갖고 "지난 2~3년 전에는 정말 이익이 많이 나는 업종이었다"면서 "이익은 사유화하고 손실을 사회화하는 것은 용납할 수 없다"고 했다.

김 실장은 석유화학산업이 자구책을 마련할 수 있을 정도로 여력이 있다고 판단했다. 그는 "(석유화학 산업이) 누적된 이익도 많고, 살리려면 본인들의 범위에서 최대한 해봐야 한다"면서 "지난 몇 년간의 이익은 킵(Keep)하고, 어려워지고 나서 이미 발행한 채권이나 대출은 채권은행이나 투자자가 알아서 해라라고 하는 것은 절대 용납할 수 없다"고 말했다.

그러면서 그는 타율로 구조조정이 되는 상황이 와서는 안 된다고 강조했다. 김 실장은 "업계가 이기적으로 행동을 해서 중간 회사가 어려워지면 회사채 시장은 전체가 다 영향을 받는다"면서 "(정부가 내놓은 구조조정안은) 어떻게 시장에 충격을 주지 않고 관리할지 시뮬레이션하고 해서 방안을 마련했다"고 부연했다. 이어 "연말까지 자율적으로 구조조정이 이뤄져야 한다"면서 "지역에도 중요하고, 국가적으로도 중요하다. (여수의 경우) 이미 심각하다"고 했다.

현재 석유화학업계 상황과 관련해서는 최악의 상황은 아니라고 봤다. 김 실장은 "BCG컨설팅을 통해 얼마를 줄여야 할지 나와 있다"면서 "충분한 시간도 있고, 3분의 1 정도를 닫아야 하는 것도 아니다"라고 말했다. 이어 "연말지 시간을 주고 산업부를 중심으로 이행 점검을 하겠다"면서 "금융위원회가 나서지 않도록 자율 구조조정이 되기를 바란다"고 했다.





