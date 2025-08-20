'뉴진스 소속사' 어도어, 이도경 신임 대표이사 선임

"아티스트 즉각 지원 등 레이블 운영 본격화"

하이브 뮤직그룹의 레이블 어도어(ADOR)는 20일 이도경 부대표(VP)를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

이도경 어도어 신임 대표. 어도어 제공 AD 원본보기 아이콘

어도어는 레이블 경영 실무에 정통한 이 대표를 선임한 배경에 대해 음반·공연 등 아티스트의 활동 기획과 매니지먼트를 수행하는 레이블로서의 운영을 본격화하기 위해서라고 설명했다.

앞서 어도어는 지난해 8월 인사관리 전문가인 김주영 대표이사를 선임했다. 제작-경영 분리, 적절한 인적자원 배치와 조직·경영 정상화를 위한 결정이었다. 어도어 이사회는 당초 목표가 달성된 것으로 판단했다.

이 대표는 2019년 하이브(옛 빅히트 엔터테인먼트)에 합류해 전사 비전과 사업 전략을 수립하고 다양한 신사업들을 진행했다. 특히 2022년 아티스트 지식재산권(IP) 기반 사업을 추진하는 IPX 사업본부 부대표를 맡아 솔루션 사업 고도화에 중추적 역할을 했다. 하이브 뮤직그룹 전 아티스트 공식상품과 팝업스토어, 응원봉 사업도 총괄했다. 아티스트 IP를 공연이 열리는 도시 전역에 적용해 팬들에게 다양한 즐길 거리를 제공하는 대규모 컬래버레이션 사업 '더 시티' 프로젝트를 기획·추진하기도 했다.

어도어 관계자는 "이 대표 선임으로 아티스트 활동을 위한 즉각적인 지원 태세와 고도화된 인력 구조를 갖추게 됐다"고 말했다. 현재 어 도어에는 걸그룹 뉴진스가 소속돼 있으며, 지난 6월 차세대 보이그룹 멤버를 모집하는 '2025 어도어 보이즈 글로벌 오디션'을 열고 신규 아티스트 제작을 준비 중이다.





