7월 폭염에 생산자물가 뛰었다 "시금치172%·배추 52% 폭등"

폭염·폭우가 기승을 부린 7월, 생산자물가가 두 달째 오름세를 지속했다. 여름철 수요 증가와 기상 여건 악화로 인한 공급 부족으로 시금치는 전월 대비 171.6%, 배추는 51.7% 폭등했다. 소고기와 돼지고기 가격도 오르면서 농림수산품 생산자물가 상승률은 1년 11개월 만에 최대치를 나타냈다.

21일 한국은행이 발표한 '2025년 7월 생산자물가지수(잠정)'에 따르면 지난달 생산자물가지수는 120.20(2020년 100)으로 전월 대비 0.4% 상승했다. 농산물과 서비스 등이 오르며 두 달 연속 오름세를 이어갔다. 지난해 같은 기간과 비교하면 0.5% 상승했다.

품목별로 살펴보면, 농림수산품은 농산물(8.9%)과 축산물(3.8%) 등이 올라 전월 대비 5.6% 상승했다. 2023년 8월(7.2%) 이후 1년 11개월 만의 최고 상승률이다. 이문희 한은 경제통계 1국 물가통계팀장은 "이달 생산자물가가 크게 뛴 시금치와 배추 등을 포함한 농산물은 7월 폭염·폭우 등 기상 여건 악화에 따라 작황이 부진했던 영향을 받았다"고 진단했다. 농산물 역시 2024년 1월(9.3%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

축산물은 소고기(6.5%)와 돼지고기(4.2%) 등이 행락철 수요가 늘며 가격이 뛰었다. 폭염으로 인한 생육 부진, 폐사 증가 등 공급 악화가 겹친 점도 가격 상승에 영향을 줬다. 이 팀장은 "채소와 축산물 등은 올해 7월, 전년 동월 대비 폭염 일수가 늘면서 전반적으로 가격에 영향을 받았다"고 분석했다. 민생회복 소비쿠폰 지급에 따른 영향에 대해선 아직 평가하기 어렵다는 설명이다. 이 팀장은 "소비 쿠폰 지급은 7월 하순부터 이뤄졌으므로 실제 영향이 있었는지는 아직 통계적으로 구분하기 어렵다"면서도 "수요 증가 기대감에 영향을 줬을 수는 있다"고 짚었다.

공산품은 석탄 및 석유제품(2.2%)과 컴퓨터·전자 및 광학기기(0.6%) 등이 올라 전월 대비 0.2% 상승했다. 전력·가스·수도 및 폐기물은 주택용 전력(-12.6%) 등이 내리며 전월 대비 1.1% 하락했다. 서비스는 음식점 및 숙박 서비스(1.1%) 와 금융 및 보험서비스(1.4%) 등이 올라 전월 대비 0.4% 상승했다.

특수분류별로는 식용 농림수산품과 가공식품이 포함된 식료품이 전월 대비 2.6% 올랐고, 신선식품은 전월 대비 9.9% 뛰었다. 석유제품 등이 포함된 에너지는 0.4% 내렸다. IT는 전월 대비 0.3% 상승했다. 식료품과 에너지 이외의 품목은 전월 대비 0.2% 올랐다.

8월 기상 여건 '먹구름'…유가·환율 등 대외 여건은 엇갈려

이달에도 생산자물가지수 상승세가 이어질지는 미지수다. 8월 들어서도 기상 여건 악화가 농림수산품 가격 불안 요인으로 영향을 미치고 있으나, 산업용 도시가스 요금은 인하하면서 하방 압력으로 작용하고 있다. 주요 대외요인인 유가와 환율 역시 방향을 달리하는 모습이다. 이 팀장은 "이달 들어 현재까지 평균 두바이유 가격은 전월 대비 2.3% 내렸고, 원·달러 환율은 0.9% 올랐다"며 "이달 방향성을 판단하기 위해선 상황을 좀 더 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.

지난달 국내 공급 물가는 전월 대비 0.8% 상승했다. 전년 동월 대비로는 1.0% 내렸다. 국내 공급 물가는 물가 변동의 파급과정 등을 파악하기 위해 국내에 공급(국내 출하 및 수입)되는 상품과 서비스의 가격 변동을 측정한 지수다. 생산 단계별로는 원재료(4.6%), 중간재(0.4%), 최종재(0.5%)가 모두 올랐다.

국내 생산품의 전반적인 가격변동을 파악하기 위해 국내 출하 외에 수출을 포함하는 총산출 기준으로 상품과 서비스의 가격변동을 측정한 총산출 물가는 전월 대비 0.6% 상승했다. 전력·가스·수도 및 폐기물(-1.1%) 등이 내렸으나 공산품(0.6%) 등이 상승했다. 전년 동월 대비로는 0.5% 내렸다.

