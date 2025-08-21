노원구 달동네 백사마을, 3178가구 아파트로 변신…정비계획 최종 고시

올해 하반기 착공…2029년 상반기 준공 예정

불암산 등 인근 자연 환경 조화 고려

분양·임대 혼합하는 소셜믹스 도입

서울 노원구 백사마을 재개발 사업 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울의 대표 '달동네' 백사마을 재개발 사업 정비계획변경안이 최종 고시됐다. 서울시는 올해 하반기 착공, 2029년 상반기 준공 목표로 사업을 추진한다는 방침이다.

21일 시에 따르면 노원구 중계본동 30-3번지 일대 백사마을은 지하 4층에서 지상 35층 규모 총 26개동, 3178가구 규모의 공동주택으로 조성된다. 기존에는 2437가구로 계획됐지만 741가구가 증가했다.

분양주택은 2613가구로 이 중 1260가구는 토지 등 소유자에게, 1353가구는 일반분양으로 공급된다. 임대주택은 566가구로 해당 정비구역의 철거 세입자 중 임대주택을 신청한 이들에게 200가구, 나머지는 서울시 내에서 시행되는 재개발사업 철거 세입자 등에게 공급될 예정이다.

백사마을은 서울과 경기도 경계인 불암산 자락 노원구에 위치한다. 과거 주소인 산 104번지 일대에 주거지가 형성되면서 백사(104)마을이라는 이름이 붙었다. 1960~1970년대 정부가 서울과 경기도 경계 지역으로 무허가 정착지 주민을 이주하는 사업을 진행했는데 이때 백사마을도 조성됐다. 2009년 재개발정비구역으로 지정된 후 사업시행자 변경 등 여러 난관을 겪으며 16년간 사업이 지연된 바 있다.

시는 불암산 등 인근 자연환경과의 조화와 주거 편의를 우선으로 재개발을 진행한다는 방침이다. 도시 경관을 고려해 독창적·차별화된 단지 디자인을 적용했다.

아울러 소셜믹스(분양·임대 혼합 주택)도 도입한다. 이를 통해 계층 분화와 차별을 완화하고, 입주민 간 심리적 거리감을 줄여 사회통합과 주거 복지 향상을 이끈다.

시는 하반기 공사에 본격 착수하고 2029년 상반기 준공을 목표로 잡았다. 현재는 주민 이주 절차 등이 진행 중이다. 98%가 완료했으며 다음 달까지 이주를 마무리할 예정이다. 철거 공정은 오는 11월 완료를 목표로 하고 있으며 현재까지 약 65%의 진행률을 기록하고 있다.

최진석 서울시 주택실장은 "앞으로 신속한 사업 추진으로 주택 공급을 촉진하고 백사마을 재개발사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



