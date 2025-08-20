본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

이억원 금융위원장 후보자 재산 20억원…개포동 아파트 소유

오규민기자

입력2025.08.20 13:33

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 19억9740만원 신고
개포동 아파트는 13억930만원

이억원 금융위원장 후보자가 본인과 배우자, 모친, 자녀 명의 재산으로 19억9740만원을 신고했다.


20일 국회 정무위원회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 이 후보자는 본인 명의로 서울 강남 개포동 아파트(13억930만원)와 예금(1억6195만원), 주식(3128만원), 배우자와 공동소유인 K5 차량(765만원) 등 재산 총 15억1018만원을 신고했다. 주식은 두산에너빌리티 (1862만원), 엔비디아(252만원), 스트래티지(524만원), 테슬라(471만원)를 보유했다.


배우자는 예금 6180만원과 K 5차량 765만원 등 6946만원을, 1995년생 장녀는 서울 종로 오피스텔 보증금(1000만원)과 예금(2억9364만원) 등 총 3억364만원을 각각 신고했다. 1998년생인 장남 재산은 총 1억1811만원이다. 서울 종로 빌라 보증금(3600만원)과 예금(7264만원)에 더해 주식(828만원)과 비트코인(118만원) 등을 신고했다. 모친 재산은 건물 임대 채무 3000만원이다.

이억원 금융위원장 후보자가 14일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문준비사무실에 출근하며 지명 소감을 밝히고 있다. 2025.8.14 강진형 기자

이억원 금융위원장 후보자가 14일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문준비사무실에 출근하며 지명 소감을 밝히고 있다. 2025.8.14 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기