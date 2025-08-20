본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

SH, 국민임대주택 1614가구 공급…다음 달 2일부터 접수

이정윤기자

입력2025.08.20 12:28

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
SH, 국민임대주택 1614가구 공급…다음 달 2일부터 접수
AD
원본보기 아이콘

서울주택도시개발공사(SH)는 잔여 공가 303가구, 예비 입주자 1311가구 등 국민임대주택 1614가구를 공급한다고 20일 밝혔다.


이번 공급은 세곡·강일·마곡 등 23개 지구와 고덕온빛채·위례포레샤인 등 14개 단지의 잔여 공가 303가구 및 예비 입주자 1311가구를 대상으로 한다.

면적별 평균 보증금 및 임대료는 ▲전용면적 39㎡ 이하 보증금 약 3000만 원, 임대료 약 25만원 ▲전용 49㎡ 이하 보증금 약 5000만원, 임대료 약 33만원 ▲전용 59㎡ 이하 보증금 약 6000만원, 임대료 약 38만원이다.


일반공급 입주 자격은 입주자 모집 공고일 현재 서울특별시에 거주하는 무주택 가구 구성원이다. 가구당 도시 근로자 월평균 소득의 70% 이하, 가구 총자산 3억3700만원 이하, 보유 자동차 가액 3803만원 이하인 경우 신청할 수 있다.


아울러 2023년 3월28일 이후 출생 자녀(태아·입양 포함)가 있는 경우 소득·자산 요건이 10~20%포인트 가산 적용된다.

전용 50㎡ 미만 주택의 경우 경쟁 시 가구당 월 평균 소득 50% 이하를 우선 선정하며 1순위 조건은 해당 자치구 및 연접구 거주 여부이다. 전용 50㎡ 이상 주택의 경우 주택청약종합저축 납입 횟수에 따라 순위가 결정되며, 1순위 조건은 주택청약종합저축 24회 이상 납입이다.


선순위 대상자 인터넷 청약 접수는 다음 달 2일부터 5일까지 진행된다. SH는 장애인, 고령자 등 인터넷 사용이 어려운 청약자를 위해 다음 달 3일부터 5일까지 본사 2층 대강당에서 방문 접수를 시행한다.


후순위는 다음 달 17일 인터넷 접수만 받으며, 선순위 신청자 수가 모집 가구의 200%를 초과할 경우 진행하지 않는다.


서류 심사 대상자는 오는 10월13일, 당첨자는 내년 2월19일 발표하며, 입주는 내년 3월 이후 가능하다. 예비 입주자 입주 예정일은 개별 공지한다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기