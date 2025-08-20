韓 증시 호조에…순대외금융자산, 2분기 연속 줄었다

대외금융자산, 사상 최대폭 증가

해외 직접투자·증권투자 확대+美증시 호조

대외금융부채, 역대 2위 증가…자산 증가폭 웃돌아

국내 주가, 美 주가 상승률 상회+외국인 채권 매수 확대

우리나라의 대외지급 능력을 보여주는 순대외금융자산(대외금융자산-대외금융부채)이 2분기 연속 감소했다. 국내외 주가 상승 등으로 자산과 부채 모두 큰 폭 늘었으나, 외국인의 국내 투자를 의미하는 대외금융부채 증가 폭이 내국인의 해외투자를 뜻하는 대외금융자산 증가 폭을 웃돌면서 순대외금융자산의 감소를 불러왔다.

20일 한국은행이 발표한 '2025년 2분기 국제투자대조표(잠정)'에 따르면 올해 2분기 말 우리나라 순대외금융자산은 1조304억달러로 전 분기 말(1조840억달러) 대비 536억달러 줄었다. 2분기 연속 감소세다.

대외금융자산은 해외 직접투자와 증권투자가 확대되고 미국 증시도 호조세를 보이면서 사상 최대폭 증가(1651억달러)를 기록했다. 대외금융부채는 국내 주가가 미국 주가 상승률을 상회하는 수준으로 큰 폭 상승하고, 외국인 채권 매수도 확대되면서 증가 폭(2186억달러)이 역대 2위를 기록, 대외금융자산 증가 폭을 크게 웃돌았다.

美 주식투자 확대…대외금융자산 증가 폭 '역대 최대'

2분기 말 우리나라 대외금융자산은 전 분기말 대비 1651억달러 늘며 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 잔액은 2조6818억달러를 나타냈다. 거주자의 해외 증권투자(1132억달러)를 중심으로 큰 폭 증가했다.

증권투자는 지분증권을 중심으로 1132억달러 늘면서 1조1250억달러를 기록했다. 미국 주가 상승과 이에 따른 해외 주식투자 확대로 지분증권이 956억달러 늘어 8446억달러를 나타냈고, 미국 금리 인하 기대 등으로 해외 채권투자 역시 지속되면서 부채성증권도 175억달러 늘어 2804억달러를 기록했다.

직접투자는 2분기 말 8048억달러를 기록했다. 지분투자를 중심으로 전분기 말 대비 264억달러 증가한 수치다. 임인혁 한은 경제통계1국 국외투자통계팀장은 "자동차·2차전지 업종의 해외 지분투자가 계속되고, 미국 달러화 약세로 기타통화표시 직접투자자산의 달러 환산액이 늘면서 거래요인과 비거래요인 모두 플러스(+)를 보인 결과"라고 분석했다.

기타투자는 예금취급기관을 중심으로 202억달러 늘어 3015억달러를 나타냈다. 외환보유액 총액을 나타내는 준비자산은 운용 수익이 증가해 5억달러 증가한 4102억달러를 기록했다.

대외금융부채 2186억달러↑…증가 폭 '역대 2위'

2분기 말 대외금융부채 잔액은 전분기 말 대비 2186억달러 증가한 1조6514억달러로 집계됐다. 증가 폭은 2020년 4분기(2403억달러) 이후 역대 2위 규모다.

비거주자의 증권투자가 1860억달러 늘면서 1조510억달러를 기록, 1조달러를 넘어섰다. 임 팀장은 "지분증권은 2분기 외국인이 국내 주식을 순매도해 거래요인은 소폭 마이너스(-)를 보였으나, 국내 주가가 큰 폭 상승하면서 비거래요인이 크게 확대된 결과"라고 짚었다. 국내 주가 상승으로 지분증권은 1477억달러 확대돼 6204억달러를 나타냈다. 부채성증권 역시 장기채권을 중심으로 외국인 채권투자가 확대되면서 383억달러 늘어 4306억달러로 집계됐다.

외국인 직접투자 잔액은 지분투자를 중심으로 261억달러 증가해 3172억달러를 기록했다. 원화 강세로 원화표시부채의 미 달러화 환산액이 늘면서 비거래요인이 확대된 데 따른 것이다. 기타투자 역시 예금취급기관을 중심으로 117억달러 늘어 2415억달러를 기록했다.

임 팀장은 "순대외금융자산의 중장기적인 흐름과 밀접한 거래요인 측면에서 보면 해외 직접투자와 증권투자가 지속되면서 순대외금융자산도 2024년 4분기 이후 3분기 연속 1조달러를 상회하는 수준을 유지하고 있다"고 설명했다. 이어 "거래요인 측면에서는 해외 직접투자와 증권투자가 증가해 순대외금융자산이 증가했으나, 비거래요인을 함께 고려할 경우 국내외 주가 상승률 차이 등에 따른 비거래 평가손익의 영향으로 부채 증가 폭이 자산 증가 폭을 상회하는 것으로 바뀌면서 순대외금융자산 잔액이 감소한 것"이라고 말했다.

외채 건전성과 대외지급능력 모두 양호하다는 평가다. 외채 건전성을 나타내는 준비자산 대비 단기외채 비율은 40.7%로 전분기 말(36.5%)보다 4.3%포인트 늘었다. 대외지급능력을 나타내는 대외채무 중 단기외채 비중 역시 전분기 말(21.9%)보다 0.9%포인트 증가한 22.7%를 기록했다.

임 팀장은 "이는 외국인 단기채권투자 확대에 따른 것"이라며 "양 지표 모두 최근 변동 범위 내 수준인 점을 고려할 때 외채 건전성과 대외지급능력 모두 양호하다고 판단한다"고 짚었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>