부동산원-iM금융, 광복 80주년 더블기부 7390만원 조기 달성

독립유공자·국군 장병 등 지원

한국부동산원은 iM금융그룹과 공동 추진한 '더블기부' 사업이 목표액 7300만원을 2주 앞서 달성했다고 20일 밝혔다.

광복 80주년을 기념해 마련된 이번 사업에는 누리꾼 8300여명이 네이버 해피빈을 통해 참여해 3695만원을 모금했다. 한국부동산원과 iM금융그룹이 같은 금액을 매칭해 최종 7390만원이 조성됐다. 이는 지난해에 이어 두 번째 진행된 사업으로, 목표액을 초과 달성했다.

유은철 한국부동산원 부원장(오른쪽)이 지난달 31일 경기 성남시 네이버 본사에서 이일구 해피빈재단 대표와 기념 촬영을 하고 있다. 한국부동산원 제공 AD 원본보기 아이콘

기부금은 독립유공자·국가유공자·국군 장병 지원과 함께 6·25 참전국인 에티오피아 용사 지원에도 쓰인다. 한국부동산원은 에티오피아 맞춤형 부동산 대량평가시스템 구축 ODA 사업도 병행하고 있다.

한국부동산원은 이번 기부 외에도 사회복지시설 신재생에너지 설치, 대구·경북 지역 스타상품 지원, 자립준비청년 장학금 후원 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

유은철 한국부동산원 부원장은 "광복 80주년을 맞아 국민과 함께하는 기부가 단기간에 목표를 초과 달성한 것은 매우 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 공공기관으로서 사회적 책임을 실현하고 국민과 함께 상생의 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



