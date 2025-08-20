"점심 삼계탕?"…"유명한 곳은 2만원이야, 차라리 냉면을"

냉면·삼계탕 가격 줄줄이 인상

유명 식당일 경우 더 비싸

서울 유명 삼계탕집을 찾은 손님들에게 삼계탕이 테이블로 나가고 있다.

여름철 인기 메뉴인 냉면과 삼계탕 등 다섯개 품목 가격이 지난달에도 오름세를 이어갔다. 평균 가격은 이미 '만원 시대'를 넘었고 삼계탕은 2만원에 바짝 다가섰다.

20일 한국소비자원 가격정보 종합포털 '참가격'에 따르면 서울의 냉면 평균 가격은 지난 6월 1만2269원에서 7월 1만2423원으로 154원 올랐다. 삼계탕 역시 같은 기간 1만7654원에서 1만7923원으로 269원 상승했다.

냉면의 평균 가격은 2022년 4월 1만원을 넘어선 뒤 2023년 6월 1만1000원, 작년 12월 1만2000원을 돌파하는 등 꾸준히 오름세를 보이고 있다. 삼계탕 평균 가격도 2017년 6월 1만4000원에서 2022년 7월 1만5000원, 2023년 1월 1만6000원, 작년 7월에는 1만7000원을 넘어섰다.

이는 서울 지역 식당들의 평균 가격으로 유명 맛집에서는 가격이 훨씬 높다. 냉면 맛집으로 유명한 을밀대·우래옥·봉피양·평가옥은 냉면 한 그릇 가격을 1만6000원에 책정했고, 을지면옥·필동면옥은 1만5000원에 판매 중이다. 일부 평양냉면 전문점은 1만7000~1만8000원까지 받는 곳도 있다.

삼계탕 전문점인 토속촌·고려삼계탕·논현삼계탕은 기본 메뉴 가격이 2만원이며 고명이나 특수 재료가 추가된 메뉴는 이보다 훨씬 비싸다.

다른 외식 품목도 소폭 인상됐다. 삼겹살(1인분·200g)은 한 달 새 192원 올라 2만639원, 비빔밥은 76원 오른 1만1538원, 김치찌개 백반은 77원 오른 8577원으로 집계됐다. 반면 김밥(3623원), 자장면(7500원), 칼국수(9692원) 등은 전달과 동일한 가격을 유지했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



