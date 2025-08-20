SK에코플랜트, KKR에 환경 자회사 지분 매각…"AI 중심 사업 재편"

매각 규모 1조7800억원 수준

리뉴어스·리뉴원·리뉴에너지충북 지분 매각

SK에코플랜트가 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 환경 자회사 3곳의 지분 100%를 매각한다. 환경 부문 사업 규모를 줄이는 대신 반도체·인공지능(AI) 등 첨단산업을 강화한다는 방침이다.

SK에코플랜트는 KKR과 리뉴어스, 리뉴원, 리뉴에너지충북 등 환경 자회사 3곳의 지분 100%를 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 20일 밝혔다. 매각 규모는 1조7800억원 수준이다. 리뉴어스와 리뉴에너지충북의 경우 잔여 지분을 확보한 뒤 일괄 매각할 계획이다.

앞서 SK에코플랜트는 환경업 진출을 위해 수처리 업체 리뉴어스와 폐기물 처리업체 리뉴원 등을 인수했다. 하지만 지난해 두 기업이 각각 305억원, 989억원 규모의 순손실을 기록하는 등 실적 부진이 이어지고 SK그룹 차원의 사업 리밸런싱이 이뤄지면서 지분 매각으로 이어졌다.

SK에코플랜트는 환경 자회사 지분 매각을 위해 KKR과 국내 스틱인베스트먼트와 협상을 벌인 것으로 알려졌다. 협상 과정에서 KKR이 상대적으로 높은 가격을 제시한 것으로 전해졌다.

SK에코플랜트는 이번 지분 매각으로 재무구조 개선 효과와 함께 반도체·AI 데이터센터 등 첨단산업을 중심으로 한 사업 포트폴리오를 강화한다는 방침이다. 지난 5월에는 반도체·AI 관련 사업 포트폴리오 강화를 위해 SK그룹 반도체 소재 관련 자회사 4곳을 편입하기로 했다. SK의 사내독립기업(CIC) SK머티리얼즈 산하 자회사 SK트리켐, SK레조낙, SK머티리얼즈제이엔씨, SK머티리얼즈퍼포먼스 등으로, 반도체 전 공정에 사용되는 특수가스나 정밀소재를 생산하는 업체다. 이들 기업의 지난해 합산 매출액은 3500억원가량으로 파악된다. 편입은 연내 마무리될 전망이다. 지난해엔 산업용 가스 기업 SK에어플러스와 반도체 모듈 기업 에센코어도 자회사로 편입했다.

SK에코플랜트 관계자는 "이번 리밸런싱을 통해 재무 건전성을 높이고 반도체·AI 등 첨단산업 중심의 사업 포트폴리오를 한층 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



