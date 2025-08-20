본문 바로가기
[단독]최교진, 이번엔 비속어 논란… 박근혜 퇴진 집회서 "잘가라 병신년"

오주연기자

입력2025.08.20 10:49

수정2025.08.20 11:08

2016년12월 "박근혜 퇴진" 사진과 함께
"잘가라 병신년"… 장애·여성 비하로 들려
인청준비단 "청문회서 밝힐 것"

최교진 교육부 장관 후보자가 과거 행적과 발언으로 정치적 편향성을 지적받고 있는 가운데 이번에는 박근혜 전 대통령 탄핵 국면서 했던 발언이 도마 위에 올랐다. 박 전 대통령 퇴진을 요구하는 집회에서 '2016년'을 빗대 '병신년'이라고 했는데, 박 전 대통령을 지칭한 비속어를 연상케 해 교육부 수장으로서 적절한 발언이었는지를 두고 논란이 예상된다.


연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

20일 김민전 의원실과 아시아경제 취재를 종합하면 최 후보자는 세종시교육감이던 2016년 12월31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "딸 사위와 만나 함께 세종문화예술회관 계단에 자리 잡았다"며 "잘가라 병신년"이라는 글을 게재했다. 글 하단에는 '박근혜를 구속하라' '박근혜 즉각 퇴진, 구속!' 등 문구가 적힌 팻말 들고 찍은 사진을 올렸다.

당시 서울 광화문 광장에서는 박 전 대통령의 즉각 퇴진을 촉구하는 '10차 촛불집회'가 열렸던 때로, 2017년 정유년 새해맞이와 맞물려 주최 측 추산 100만명이 운집했다.


최교진 SNS

최교진 SNS

원본보기 아이콘

[단독]최교진, 이번엔 비속어 논란… 박근혜 퇴진 집회서 "잘가라 병신년" 원본보기 아이콘

2016년은 '붉은 원숭이띠 해'로, 육십갑자 중 불(火)의 기운을 지닌 '병(丙)'과 원숭이를 상징하는 '신(申)'이 결합된 해다. '병신년(丙申年)'은 이러한 해를 일컫는 명칭이다. 최 후보자는 송구영신 차원에서 묵은해를 보낸다는 뜻으로 "잘가라 병신년"을 쓴 것으로 보인다.


그러나 박 전 대통령 퇴진을 촉구하는 자리에서 이러한 표현을 지인들과 공유하는 공간에 올린 것은 해당 단어가 장애인과 여성 비하를 뜻하는 비속어인 동시에 육십갑자와 동음이의어인 것을 이용해 특정인을 욕보이려는 목적으로 적은 것 아니냐를 해석을 불러온다. 2017년 새해를 맞은 1월27일에는 '가라 병신년 반갑다 정유년'을 적어 올리기도 했다. 이에 지인들은 여성 비하 발언을 이어 달리듯 댓글로 적었다.

최 후보자는 이외에도 2019년 10월26일 자신의 SNS에 박정희 전 대통령이 서거한 날을 '탕탕절'이라고 표현했고, 2021년 8월10일에는 자녀 입시 비리로 기소된 조국 전 법무부 장관의 수사를 놓고 '검찰의 칼춤'이라고 부르는 등 정치적 편향성을 과도하게 나타냈다는 비판을 받고 있다. 최 후보자가 언급한 '잘가라 병신년'은 정치적 표현을 넘어 비속어를 떠올리게 해 교육자 수장 후보로서 부적절한 발언이라는 지적이 나온다.


교육부 인사청문준비단 관계자는 "최 후보자는 선출직인 교육감으로서 유권자들에게 매 활동을 보고하겠다는 마음으로 SNS에 글을 올려왔다"며 "그런 과정에서 일부 표현들에 대해 최 후보자 스스로 '과했다'고 생각하는 부분도 있다"고 했다. 그러면서 "사과할 건 사과하고 인사청문회 때 어떤 경위로 그런 발언을 하게 됐는지 소상히 밝힐 것"이라고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
