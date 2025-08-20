[단독]최교진, 이번엔 비속어 논란… 박근혜 퇴진 집회서 "잘가라 병신년"

2016년12월 "박근혜 퇴진" 사진과 함께

"잘가라 병신년"… 장애·여성 비하로 들려

인청준비단 "청문회서 밝힐 것"

최교진 교육부 장관 후보자가 과거 행적과 발언으로 정치적 편향성을 지적받고 있는 가운데 이번에는 박근혜 전 대통령 탄핵 국면서 했던 발언이 도마 위에 올랐다. 박 전 대통령 퇴진을 요구하는 집회에서 '2016년'을 빗대 '병신년'이라고 했는데, 박 전 대통령을 지칭한 비속어를 연상케 해 교육부 수장으로서 적절한 발언이었는지를 두고 논란이 예상된다.

20일 김민전 의원실과 아시아경제 취재를 종합하면 최 후보자는 세종시교육감이던 2016년 12월31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "딸 사위와 만나 함께 세종문화예술회관 계단에 자리 잡았다"며 "잘가라 병신년"이라는 글을 게재했다. 글 하단에는 '박근혜를 구속하라' '박근혜 즉각 퇴진, 구속!' 등 문구가 적힌 팻말 들고 찍은 사진을 올렸다.

당시 서울 광화문 광장에서는 박 전 대통령의 즉각 퇴진을 촉구하는 '10차 촛불집회'가 열렸던 때로, 2017년 정유년 새해맞이와 맞물려 주최 측 추산 100만명이 운집했다.

2016년은 '붉은 원숭이띠 해'로, 육십갑자 중 불(火)의 기운을 지닌 '병(丙)'과 원숭이를 상징하는 '신(申)'이 결합된 해다. '병신년(丙申年)'은 이러한 해를 일컫는 명칭이다. 최 후보자는 송구영신 차원에서 묵은해를 보낸다는 뜻으로 "잘가라 병신년"을 쓴 것으로 보인다.

그러나 박 전 대통령 퇴진을 촉구하는 자리에서 이러한 표현을 지인들과 공유하는 공간에 올린 것은 해당 단어가 장애인과 여성 비하를 뜻하는 비속어인 동시에 육십갑자와 동음이의어인 것을 이용해 특정인을 욕보이려는 목적으로 적은 것 아니냐를 해석을 불러온다. 2017년 새해를 맞은 1월27일에는 '가라 병신년 반갑다 정유년'을 적어 올리기도 했다. 이에 지인들은 여성 비하 발언을 이어 달리듯 댓글로 적었다.

최 후보자는 이외에도 2019년 10월26일 자신의 SNS에 박정희 전 대통령이 서거한 날을 '탕탕절'이라고 표현했고, 2021년 8월10일에는 자녀 입시 비리로 기소된 조국 전 법무부 장관의 수사를 놓고 '검찰의 칼춤'이라고 부르는 등 정치적 편향성을 과도하게 나타냈다는 비판을 받고 있다. 최 후보자가 언급한 '잘가라 병신년'은 정치적 표현을 넘어 비속어를 떠올리게 해 교육자 수장 후보로서 부적절한 발언이라는 지적이 나온다.

교육부 인사청문준비단 관계자는 "최 후보자는 선출직인 교육감으로서 유권자들에게 매 활동을 보고하겠다는 마음으로 SNS에 글을 올려왔다"며 "그런 과정에서 일부 표현들에 대해 최 후보자 스스로 '과했다'고 생각하는 부분도 있다"고 했다. 그러면서 "사과할 건 사과하고 인사청문회 때 어떤 경위로 그런 발언을 하게 됐는지 소상히 밝힐 것"이라고 말했다.





