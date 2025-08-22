“이문동의 상권이 특별해진다”… 이문 아이파크자이 i-PLACE ‘주목’

이문 아이파크자이 i-PLACE 투시도 AD 원본보기 아이콘

서울 명문 대학교로 꼽히는 한국외국어대학교와 경희대학교가 위치한 이문동에 스트리트형 단지내 상가가 공급될 예정이다.

스트리트형 상가는 흔히 '노상형 상가'로 불리는데, 통상적으로 대로변이나 보행자 동선이 활발한 곳에 일자형이나 띠 형태로 배치된 상가를 말한다. 특히 주로 1층에 상가가 집중되어 있다보니 가시성과 접근성이 매우 우수하다는 평가를 받고 있다.

특히, 유동 인구가 많은 지역 즉 배후수요가 풍부한 곳에 주로 위치하다 보니 집객력이 우수해 수익성에 있어서도 유리하다는 분석이다.

관련업계에 따르면, HDC산업개발과 GS건설은 '이문3구역 재정비촉진구역 주택재개발정비사업' 내 단지내 상업시설인 '이문 아이파크자이i-PLACE' 단지내상가를 공급할 예정이다.

이문 아이파크 자이 i-PLACE의 규모는 지하 1층~지상 5층, 총 270개 호실(일반분양 226개 호실 / 문화집회시설 제외)이 공급된다.

이 상가가 주목받고 있는 이유는 단지 배후수요에 있다. 상업시설에 있어 단지내 배후수요는 고정적인 수익창출을 가져다 주는 주요 요인으로 꼽히고 있기 때문이다.

실제로, '이문3구역 재정비촉진구역 주택재개발정비사업'을 통해 아파트 총 4321세대와 오피스텔 594실 등 미니신도시급 대잔지 규모의 주거시설이 공급되는데, 이 상가는 바로 이 같은 단지내 고정배후수요를 독점할 수 있다는 것이 특징인 초대형 상가라는 점이다.

이처럼 안정적인 배후수요가 확보되는 만큼, 공실 위험성 역시 현저하가 줄어들기 때문에 벌써부터 수요자들과 투자자들 사이에선 '이문 아이파크자이i-PLACE' 상가를 눈여겨 보고 있다는 것이 인근 부동산중개업소 관계자들의 설명이다.

이 뿐만이 아니다. 한국외국어대학교와 경희대학교 등 명문 학교가 위치하고 있어 대학수요와 1만4000여 세대에 달하는 뉴타운 배후수요, 여기에 지하철을 이용하는 이동수요까지 집결 가능한 최중심 상권이라는 점도 상가의 매력을 더하고 있다.

여기에 도보 약 5분 거리에 일 2만 여명이 이용하고 있는 외대앞역이 자리한다 역세권 프리미엄 또한 이문 아이파크자이i-PLACE에 눈독을 들일 수 밖에 없는 이유다.

미래가치 역시 뛰어나다는 평가를 받는다. 이 상가는 뉴타운 개발비전과 청량리역 GTX(예정) 등 다양한 개발호재의 직간접 수혜지로 손꼽히는 곳이다.

현재 이문 아이파크자이i-PLACE는 ▲서울 북부의 새로운 중심이 되는 마스터플랜 ▲새로운 시대의 상업시설, 복합화 트렌드 반영 ▲다양한 경험과 배움이 있는 라이프스타일 콘텐츠 제공 등의 방향성으로 개발될 예정이다.

홍보관은 서울 동대문구 이문로 일대에 위치해 있다.





정진 기자



