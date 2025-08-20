서울시, 전월세·매매·정비사업 담은 '주택 정보마당' 공개

지도 기반 월별 데이터로 접근성 향상

향후 2년 입주 예정 물량 정보도 제공

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 전경 AD 원본보기 아이콘

서울시는 전월세 정보에 매매 및 정비사업 정보를 담은 '서울주택 정보마당'을 공개했다고 20일 밝혔다.

서울주택 정보마당은 기존 전월세 정보는 물론 매매 시장, 정비사업 정보 등 주택시장 정보를 모았다. 또 정비사업 추진 단계별 현황, 입주 예정 물량, 매월 조사하는 주택시장(매매) 자료까지 담았다. 재개발·재건축·소규모정비사업의 추진 현황과 입주 예정 물량도 공개하고 있다.

기존에 제공하던 전월세 정보는 편의성을 대폭 개선했다. 분기마다 공개되던 전세가율은 지도 기반의 월별 자료로 제공된다.

전월세 예측 물량 시스템도 고도화했다. 신축 대단지 입주 영향을 반영하고, 공개주기를 반기에서 분기로 바꿔 이사 수요자들이 2개월 후의 물량 정보를 미리 확인할 수 있게 했다.

서울 내 461명 공인중개사를 대상으로 한 주택시장 모니터링 조사 결과 정보로 전월세에 더해 매매 시장까지 영역을 넓혔다. 시민들은 서울시 내 자치구별 매매·전세·월세 시장의 가격 현황과 전망, 거래 수요 전망 조사 결과를 매월 확인할 수 있다.

아울러 향후 2년간의 서울시 입주 예정 물량 정보를 반기별로 정기 점검·갱신해 제공한다. 이를 통해 시민들은 개발 현황뿐만 아니라 향후 공급 전망 규모까지 한눈에 파악할 수 있다.

재개발·재건축·소규모정비사업 공급 물량은 추진 단계별로 공개된다. 구역 지정부터 착공까지의 확정된 사업 정보를 자치구·사업유형·추진단계별로 제공한다.

최진석 서울시 주택실장은 "주택거래에 꼭 필요한 정보를 한데 모은 서울주택 정보마당을 통해 시민들이 주택시장 정보 부족으로 겪는 어려움을 해소하고, 합리적인 계약을 결정하는 데 직접적인 도움을 줄 것으로 기대된다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>