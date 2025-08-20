'헐크' 디섐보, 라이더컵 출전한다

미국팀 디섐보 포함 랭킹 포인트 6명 발표

디섐보 개인 세 번째 라이더컵 등판

유럽팀 LIV 골프 멤버 해턴 승선 화제

'헐크' 브라이슨 디섐보(미국)가 올해 미국과 유럽의 골프 대항전인 라이더컵에 출전한다.

라이더컵 미국팀은 19일(현지시간) 라이더컵 랭킹 포인트로 뽑는 6명을 결정했다. 스코티 셰플러, J.J. 스펀, 잰더 쇼플리, 러셀 헨리, 해리스 잉글리시가 포인트 랭킹 1∼5위에 오른 가운데 LIV 골프에서 뛰는 브라이슨 디섐보가 6위로 라이더컵 등판을 확정했다.

브라이슨 디섐보가 오는 9월 열리는 미국과 유럽의 골프 대항전 라이더컵에 등판한다. AFP·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

디섐보는 랭킹 포인트가 걸린 미국프로골프(PGA) 투어 대회에는 출전하지 못했지만, PGA 투어가 주관하지 않은 4개 메이저 대회에서 딴 포인트만으로 라이더컵 대표로 뽑혔다. 그는 작년과 올해 8차례 메이저 대회에서 우승 한 번, 준우승 두 번을 포함해 6번이나 톱 10에 들었다. 디섐보가 라이더컵에 출전하는 것은 2018년, 2021년에 이어 이번이 세 번째다. LIV 골프에 합류한 이후로는 처음이다.

유럽팀은 랭킹 포인트 선발 6명을 정하려면 아직 멀었지만 로리 매킬로이(북아일랜드), 로버트 매킨타이어(스코틀랜드), 토미 플리트우드, 저스틴 로즈(이상 잉글랜드)에 이어 티럴 해턴(잉글랜드)이 랭킹 포인트 5위로 사실상 라이더컵 승선을 굳혔다. 해턴은 2018년, 2021년, 그리고 2023년에 이어 네 번째로 라이더컵에 출격할 것으로 보인다. LIV 골프로 옮긴 뒤로는 역시 처음이다.

올해 라이더컵은 오는 9월 26일부터 사흘간 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 스테이트 파크 블랙 코스에서 열린다. 2년마다 미국과 유럽을 오가며 펼쳐진다. 역대 전적에선 미국팀이 27승 2무 14패로 우위를 지키고 있다. 다만 최근 열린 6차례 대회에선 유럽팀이 4승 2패로 우세다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>