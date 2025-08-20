트럼프 "우크라에 미군 투입 없다"…'유럽 병력·美 방공 지원' 부상(종합)

폭스뉴스 인터뷰서 미군 투입 가능성 일축

"방공 지원 논의할 수 있다"

미·유럽·우크라 3자 위원회, 안전보장안 논의

3자 회담 장소로 부다페스트 거론

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 국가안보팀에 우크라이나에 대한 안전 보장을 위해 유럽과의 협조를 지시하면서도 미군 투입은 없을 것이란 입장을 재확인했다. 대신 방공 지원 가능성을 시사했다. 유럽이 병력을 우크라이나에 주둔시키고, 미국은 첨단 방공 체계를 지원하는 형태의 안전 보장 방안이 유력하게 거론되고 있다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 우크라이나 국경 방어를 위한 미군 투입 가능성을 일축하면서 "나는 대통령이고 (이를) 보장할 수 있다"며 "난 그저 사람들이 죽는 일을 막으려 노력하고 있을뿐"이라고 밝혔다.

그는 "유럽이 병력을 파견하려 한다"며 미국은 지원할 의향이 있다고 말했다. 이어 "아마도 방공 지원을 논의할 수 있을 것"이라며 "우리처럼 그런 장비를 갖춘 나라는 없다"고 설명했다.

백악관도 같은 입장을 확인했다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 "대통령이 분명히 밝혔듯 미군은 우크라이나에 주둔하지 않을 것이지만, 우리는 유럽 동맹국들의 조정을 돕거나 다른 수단으로 안전 보장을 제공할 수 있다"며 "대통령이 국가안보팀에 유럽과 협력할 것을 지시했다"고 말했다.

이와 관련해 미 언론 악시오스는 이날 미국·유럽·우크라이나 3자 위원회가 구성됐다고 보도했다. 마코 루비오 미 국무부 장관 겸 국가안보보좌관 대행이 위원회를 이끌고, 우크라이나 및 유럽 국가들의 국가안보보좌관들이 참여해 주말까지 집중적인 논의에 나설 예정이다.

트럼프 대통령은 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입에는 불가 입장을 수 차례 못박았다. 대신 나토 헌장 제5조와 유사한 집단방위식 안전 보장을 대안으로 검토 중이다. 이 조항은 회원국 한 곳이 공격받으면 전체 동맹에 대한 공격으로 간주하고 공동 대응한다는 내용이 골자다.

이날 트럼프 대통령의 발언으로 미뤄 볼 때 유럽 주요국이 우크라이나에 병력을 주둔시키고, 미국은 방공 등 군사적 지원을 제공하는 방식의 안전 보장 제공이 유력하다. 다만 러시아가 우크라이나 내 나토 회원국 병력 주둔을 강하게 반대해 협상 과정에서 마찰이 예상된다.

트럼프 대통령은 현재 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 평화 협상을 중재하고 있다. 그는 15일 미·러 정상회담에 이어 전날 젤렌스키 대통령 및 유럽 정상들과 잇달아 회담을 갖고, 향후 러·우 정상회담 개최를 추진 중이다. 영토 문제 등에서 합의가 이뤄질 경우 트럼프 대통령이 참여하는 3자 회담에서 평화 협정을 체결하겠다는 구상이다.

트럼프 대통령은 이날 "푸틴이 잘해주길 바라고 젤렌스키도 어느 정도 유연성을 보여야 한다"며 "만약 (대화가) 잘 된다면 내가 3자 회담에 참여해 일을 마무리할 것"이라고 밝혔다.

3자 회담 장소로는 헝가리 부다페스트가 거론된다. 미 정치 전문 매체 폴리티코는 백악관이 부다페스트를 유력 후보지로 검토하고 있다고 보도했다. 그러나 1994년 '부다페스트 각서' 체결 장소란 점에서 우크라이나가 기피할 가능성이 크다. 당시 우크라이나는 부다페스트에서 미국·러시아·영국과 핵무기를 포기하는 대신 안전 보장을 약속받았으나 러시아의 2014년, 2022년 침공으로 약속은 지켜지지 않았다. 레빗 대변인은 3자 회담 장소와 관련해 "확인하거나 부인하지 않겠다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



